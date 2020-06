Tento den v historii: Štefan jedničkou draftu, až po něm šli na řadu Sedinové či Zetterberg

Dnes se v rámci našeho pravidelného seriálu vrátíme v čase do let 1993, 1999, 2004 a 2015. Mimo jiné i v těchto letech se totiž konal Vstupní draft do NHL.

1993: Ottawa Senators měli ve své druhé sezóně v NHL k dispozici volbu z první příčky draftu, kterou ale použili na Alexandra Daiglea. Kanadský forvard sice v juniorské QMJHL zářil, během své kariéry v NHL ale odehrál "jen" 616 zápasů s bilancí 327 bodů. Mnohem lepší volbu v roce 1993 učinili Hartford Whalers, kteří ze druhého místa zvolili slavného obránce Chrise Prongera.

1999: Ani Atlantě o šest let později výběr z první pozice na draftu nevyšel. Tehdejčí nováček NHL zvolil českého útočníka Patrika Štefana, který ale za mořem velkou díru do světa neudělal a asi nejvíce se "proslavil" nepochopitelným minutím prázdné branky z několika centimetrů během svého působení v Dallasu. Stejně jako v roce 1993 udělal mnohem lepší volbu v pořadí druhý (a třetí) tým na draftu: z těchto dvou pozic Vancouver Canucks získali dvojčata Daniela a Henrika Sedinovy. Nejlepší volbu v pozdních kolech draftu 1999 pak učinili Detroit Red Wings, jejichž generální manažer Ken Holland z 210. pozice ulovil Henrika Zetterberga.

2004: 26. červen 2004 se nesl ve znamení Vstupního draftu do NHL, v němž byli z prvních dvou pozic vybráni Alexandr Ovečkin a Jevgenij Malkin. Budoucí hvězdy a vítězové Stanleyova poháru ve svých původních týmech (Washington a Pittsburgh, pozn. red.) úspěšně působí dodnes.

2015: A ještě jeden draft. Dnes to je přesně 5 let od chvíle, kdy Edmonton Oilers získali z první příčky Connora McDavida. Generační talent byl v nevídaně silném ročníku 1997 k dispozici i na druhé příčce, z níž si zástupci Buffala zvolili svého nynějšího tahouna a kapitána Jacka Eichela. Třetí Arizona už takové štěstí neměla, Coyotes tehdy svou nejvyšší volbu uplatnili na Dylana Stromea.

