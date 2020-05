Tento den v historii: Památný obrat Ducks a stý bod Sakica v play-off

S blížícím se létem se rubrika Tento den v historii pochopitelně více zaměřuje na památné počiny hráčů a týmů v bojích o Stanleyův pohár. Na podobné okamžiky nebyl skoupý ani pátý květen.

2000: Colorado Avalanche v pátém utkání druhého kola play-off proti Detroitu zvítězili 4:2, a zajistili si tak postup do konferenčního finále. Do historie se tehdy zapsal legendární centr Avs Joe Sakic, který k výhře přispěl jedním gólem, jenž byl zároveň jeho stým bodem v play-off. O ostatní branky Colorada se tehdy postarali Stéphane Yelle, Peter Forsberg a Shjon Podein.

2017: O 17 let později se odehrál památný zápas mezi Anaheimem a Edmontonem. Oilers v Honda Center vedli ještě tři a půl minuty před koncem zápasu 3:0, domácí si ale vytvořili neskutečný tlak a při hře bez brankáře góly Getzlafa, Fowlera a Rakella poslali zápas do prodloužení. To v čase 86:57 rozhodl Corey Perry, a legendární obrat byl na světě!

