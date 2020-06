Tento den v historii: Islanders podepsali legendárního trenéra, Devils slavili druhý Stanley Cup

Desátý červen 1973 zůstane navždy zapsán v historii New York Islanders tučným písmem. Právě v tento den totiž newyorský celek najal legendárního kouče Ala Arboura.

1973: Bývalý obránce nahradil na lavičce Islanders Phila Goyettea a už o dva roky později dovedl modro-oranžové do semifinále play-off. Na začátku osmdesátých let pak Islanders pod Arbourovým vedením získali čtyři Stanley Cupy v řadě! Legendární kouč odešel do důchodu v roce 1994 jako druhý nejúspěšnější trenér v historii NHL, co se počtu výher týče.

1996: Během 16 let v Quebecu se jim to nepodařilo ani jednou, hned rok po stěhování do Denveru ale Avalanche (bývalí Nordiques) získali Stanley Cup. 10.6.1996 bylo na programu čtvrté finále, v němž Avs díky bravurnímu výkonu Patricka Roye (63 zákroků) a gólu pozdějšího trenéra pražské Sparty Uweho Kruppa ve třetím prodloužení udolali Floridu 1:0 a celkově ovládli sérii 4:0 na zápasy.

2000: Na den o čtyři roky později se ze svého druhého Stanley Cupu v historii radovali New Jersey Devils. Sérii proti Dallasu zvládli 4:2 na zápasy, poslední duel rozhodl až ve druhém prodloužení Jason Arnott po přihrávce Patrika Eliáše. Devils přitom těsně před play-off vyměnili trenéra, pouhých osm zápasů před koncem základní části vystřídal odvolaného Robbieho Ftoreka Larry Robinson.

2016: A ještě jedna smutná vzpomínka na závěr. 10.6.2016 nás ve věku 88 let definitivně opustil Gordie Howe. Legendární Mr. Hockey strávil 25 sezón v dresu Detroitu Red Wings, šestkrát se stal nejužitečnějším hráčem NHL a pomohl Red Wings ke čtyřem Stanley Cupům. V roce 1971 poprvé ukončil kariéru, o dva roky později se ale v dresu Houston Aeros v konkurenční WHA vrátil k profesionálnímu hokeji. V texaském klubu si Gordie zahrál po boku svých synů Marka a Martyho. Později se Howe dokonce vrátil do NHL, kde jako hráč Hartfordu Whalers definitivně skončil ve věku 52 let.

