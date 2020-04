Tento den v historii: Fjodorov a o 17 let později opět Fjodorov!

Osmadvacátý duben, tedy den, kdy se narodili například David Krejčí či Roman Polák (a oba dokonce ve stejném roce), v historii NHL nesmazatelně patří Sergeji Fjodorovovi. Vynikající bývalý útočník v tento den zazářil v roce 1992 a poté ještě na sklonku kariéry, v sezóně 2008/2009.

1992: První polovinu své kariéry za velkou louží strávil Fjodorov v dresu Detroitu Red Wings, který dnes padesátiletého rodáka ze Pskova v roce 1989 draftoval. Přesně před osmadvaceti lety se stal Sergej Fjodorov prvním hráčem v historii NHL, jenž vstřelil v prodloužení zápasu bojů o Stanleyův pohár gól, který musel posvětit až videorozhodčí.

2009: Další veledůležitý vítězný gól si Sergej Fjodorov připsal o 17 let později, během své poslední sezóny v NHL v kariéře. V dresu Washingtonu Capitals rozhodl klíčové sedmé utkání série proti New York Rangers, a stal se tak vůbec nejstarším střelcem vítězného gólu v zápase číslo sedm. Fjodorovovi tehdy bylo 39 let.

