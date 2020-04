Tento den v historii: Dominik Hašek předvedl 70 zákroků, zastínil Brodeura

27. duben nabídl v minulosti National Hockey League hned několik skvělých a významných okamžiků. Jako příklad můžeme uvést rok 1994, kdy Dominik Hašek předvedl celkem 70 úspěšných zákroků.

Tehdy se jednalo s největší pravděpodobností o vůbec nejlepší duel gólmanů v historii soutěže...

Série mezi New Jersey Devils a Buffalo Sabres, hrál se šestý zápas čtvrtfinále Východní konference. Stav série byl 3:2 pro Devils; Sabres nutně potřebovali mezi domácími mantinely zvítězit.

Podařilo se jim to. Uspěli 1:0 v prodloužení, jedinou branku utkání obstaral až ve čtvrté "extra" třetině Dave Hannan (oficiální čas 125:43).

Hlavním hrdinou duelu ale byl Dominik Hašek, jenž pochytal všech 70 střel hokejistů New Jersey. Na opačné straně ledu stál Martin Brodeur a předvedl celkem 49 úspěšných zákroků.

V základní hrací době jste mohli sledovat vyrovnaný hokej, potom ale měli Devils docela jasně navrch. Hašek ukázal za 65 minut a 43 vteřin prodloužení celkem hned 39 úspěšných zákroků.

Sérii tedy musel rozseknout zápas číslo sedm. Byla to opět parádní podívaná. New Jersey jej vyhrálo 2:1 a slavilo postup do další fáze play-off.

