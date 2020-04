Tento den v historii: Crosbyho prvních sto bodů

Do NHL vletěl jako blesk a ve své premiérové sezóně nasbíral přes sto bodů. Sidney Crosby se v roce 2006 stal nejmladším hráčem NHL, kdo na tuhle metu dosáhl.

17. dubna 2006 - 18 let, 253 dní. Přesně takhle byl Sidney Crosby starý, když dokázal dosáhnout na stý bod v nejlepší hokejové lize světa a stal se nejmladším hráčem v historii, kterému se tohle podařilo. Do té doby držel první "flek" Dale Hawerchuk (18 let, 354 dní).

Stý bod si Crosby připsal v zápase Penguins s Islanders v Mellon Aréně, kdy si celkem zapsal tři asistence a právě ta druhá zaokrouhlila jeho bodové konto.

Hra byla tehdy pozastavena a fanoušci zaházeli ledovou plochu kšiltovkami a tričky. „Sto bodů? V osmnácti? Tohle dítě dokáže něco, co si mnoho lidí nedokáže ani představit či o tom pouze sní," řekl o svém spoluhráči Colby Armstrong.

