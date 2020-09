Tampa Bay vyhlíží Stanley Cup! Odvrátí Dallas konec sezony?

Noc ze soboty na neděli může být poslední, během níž se bude v zámoří hrát zápas z prapodivné sezony 2019/20. Tampu Bay a Dallas čeká páté utkání finálové série a Blesky mají na dosah Stanley Cup (vedou 3-1 na zápasy). Budou se po 16 letech radovat ze zisku titulu, nebo si Dallas vynutí pokračování série?

02:00 Tampa Bay Lightning - Dallas Stars

Stav série: 3-1

Rok 2004. Tampa ve finále Stanley Cupu udolala Calgary Flames 4-3 na zápasy a vybojovala svůj první, a zároveň prozatím poslední, titul. O 16 let později má další triumf už skutečně na dosah. Nad Dallasem vede 3-1 a má tři zápasy na to, aby ve finálové sérii dosáhla na poslední vítězství.

Zakončit boje o Stanley Cup chtějí Lightning už v noci na neděli a je pravdou, že herně jsou oproti svým soupeřům na koni. Vyhráli třikrát v řadě a ustáli i dramatickou přestřelku v noci na sobotu, kdy napřed otočili skóre z 2:3 na 4:3, osm minut před koncem o vedení přišli, ale nakonec v prodloužení strhli vítězství na svou stranu, když v 67. minutě rozhodl Kevin Shattenkirk.

„Pořád tu ještě máme práci, pořád ještě nejsme v cíli,“ snažil se Shattenkirk krotit po čtvrtém utkání vášně. Svou brankou přiblížil Tampu k obrovskému úspěchu, ale tuší, že stále není vyhráno. „Celý tým prokazuje skvělou bojovnost.“

Dallas tak nyní čeká klíčový zápas, ve kterém se buď nadechne k obratu, nebo ukončí sezonu jako poražený finalista. Vyhlídky přitom Stars nemají dobré ani v případě vítězství, jelikož by museli vyhrát ještě dvakrát. Jak ale svorně uvádí, musí jít zápas od zápasu a pokusit se o zázrak. A to by proti rozjeté Tampě skutečně určitý zázrak byl, pokud by se jim povedlo s celou sérií ještě zamíchat.

„Věřím nám, věřím klukům,“ nehodlá se vzdát naděje Tyler Seguin. „Mám plnou důvěru v to, že se dokážeme zvednout a bojovat, že dokážeme hrát stejně jako v posledním utkání a tentokrát si to nenecháme utéct,“ přidal se trenér Rick Bowness.

Stars by jednoznačně potřebovali, aby se znovu chytil brankář Anton Chudobin, strůjce úspěchu svého týmu, který zářil především ve finále Západní konference proti Vegas a také v prvním utkání Stanley Cupu. V posledních třech utkáních ovšem inkasoval 13 branek a výrazně se mu zhoršily statistiky.

V pátém utkání série bude Dallasu s nejvyšší pravděpodobností chybět český útočník Radek Faksa, který je na marodce už dva týdny a stále není, dle dostupných informací, připraven na návrat. Nejistý je také start Blakea Comeaua a Roopea Hintze, který se zranil v minulém utkání v souboji s Tylerem Johnsonem. Dlouhodobě jsou zranění rovněž Ben Bishop a Stephen Johns.

Co se Tampy Bay týče, otazník visí znovu nad startem Stevena Stamkose. Z letošního play-off má dosud na svém kontě necelé tři odehrané minuty z třetího duelu finálové série, přičemž stihl i vstřelit branku.

Pátý finálový zápas začíná ve dvě hodiny ráno středoevropského času.

DOPLNĚNÍ:

Útočník Steven Stamkos do pátého zápasu finále Stanley Cupu nenastoupí.

