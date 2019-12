Talent Panthers se chystá na juniorský šampionát v Česku

Ve čtvrtek 26. prosince startuje v Ostravě a Třinci juniorské mistrovství světa. Čeští fanoušci, konkrétně ti, kteří se chystají navštívit zápasy skupiny B v Ostravar Aréně, budou mít možnost vidět talentovaného Spencera Knighta.

Mladý Američan patří bezesporu k velkým brankářským talentům.

Myslí si to i Florida, která rodáka ze Stamfordu draftovala. Panthers oznámili Knightovo jméno už v prvním kole, konkrétně na celkové třinácté příčce. Osmnáctiletý talent byl prvním vybraným brankářem a vůbec jediným maskovaným mužem, který se dočkal už v prvním kole.

Na Knighta však na slunné Floridě čeká obrovská konkurence. Hned 1. července podepsali Cats Sergeje Bobrovského na sedm let.

Tím však konkurence nekončí. Do National Hockey League se tlačí i náhradníci ruského mága. Třiadvacetiletý Sam Montembeault se několikrát ukázal v dobrém světle, celkově však ještě není zcela připraven na nejlepší hokejovou soutěž.

I proto v letošní sezoně povolali na jeho místo Chrise Driedgera, který v úvodních třech startech překvapil. Pětadvacetiletý Kanaďan zapsal dvě vítězství a jednu porážku, průměr inkasovaných branek si drží na 1,69 na zápas a jeho úspěšnost zákroků přesahuje 94 % (94,8 %).

Před cestou do NHL však čeká Spencera Knighta ještě jedna výzva. Vytáhlý gólman bude reprezentovat Spojené státy americké na juniorském šampionátu, který letos hostí Ostrava a Třinec. Čeští fanoušci tak mohou na vlastní oči vidět dost možná budoucí hvězdu.

„Lidé od něj očekávají hodně, protože si ho Florida vybrala už v prvním kole. Nemyslím si ale, že to Spencera ovlivní. Má výbornou mentalitu, skvělý přístup ke hře a dokáže řešit problémy. Vidím to v něm a věřím, že je na to připraven,“ řekl na adresu legenda a mimo jiné i bývalý gólman Panther John Vanbiesbrouck.

Knight by měl být na turnaji americkou jedničkou, o pozici však bue zápasit s Isaiahem Savillem, toho naopak na draftu vybralo Vegas. Třetím do party je Dustin Wolf.

Američany čeká na úvod juniorského šampionátu Kanada. Zámořské derby má své úvodní buly naplánováno na 19:00.

