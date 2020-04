Takhle se chovat k Lundqvistovi? Neuctivé, kritizuje Zuccarello newyorské Rangers

Je hrající legendou a nejlepším gólmanem klubové historie. Nikdo nevychytal pro Jezdce z Manhattanu tolik výher a nul jako on. Předčil Mikea Richtera i Eda Giacomina. Má ve sbírce Vezinovu trofej, pětkrát ho vybrali do Utkání hvězd. Přesto se Henrik Lundqvist letos stal brankářskou trojkou Blueshirts. V New Yorku ho přehlíželi i v době zranění výtečného Rusa Igora Šesťorkina. A právě to se vůbec nelíbí Matsu Zuccarellovi, bývalému spoluhráči švédského elegána.

Zuccarello prožil na Manhattanu povedené roky.

Zářil v ofenzívě, zatímco Jezdce vzadu jistil fenomenální Lundqvist. Fanoušci v Madison Square Garden oba milovali. Jenže teď už je hráčem minnesotských Wild a "Král Henrik" mezitím předal žezlo svým nástupcům - Šesťorkinovi s Alexandarem Georgijevem.

Nic proti tomu.

"Všichni stárneme," ví Zuccarello. Vůbec se mu ale nepozdává fakt, že ačkoliv se Šesťorkin v únoru zranil, Lundqvist nedostal prakticky žádný čas na ledě a jen seděl na střídačce.

"Ano, Henrikovi je osmatřicet. A ano, mají dalšího dobrého gólmana, ale mohli Henrika nechat chytat během Šesťorkinova zranění," myslí si dlouhovlasý střízlík, který umí s pukem kouzlit. "Chování Rangers je podle mě neuctivé," dodává v rozhovoru pro norský tisk VG.

Je pravda, že Blueshirts nasadili Lundqvista poté, co si Šesťorkin zlomil žebra, jen jedinkrát. "Je neskutečné, že se po tom všem k Henrikovi takhle chovají. Kdo by si býval někdy pomyslel, že něco takového Henrika potká?" podivuje se Zuccarello, který neskrývá zklamání z vlastního konce v New Yorku.

Produktivní Nor byl při loňském výprodeji vytrejdován do Dallasu. Jeho odchod ke Stars tehdy shodou okolností právě Lundqvista dost mrzel a dával to veřejně najevo.

"Přál jsem si ukončit kariéru v barvách Blueshirts. A myslím si, že Henrik plánoval to samé. Všechno bylo v pohodě, ale pak přišlo rozhodnutí managementu a vše se náhle změnilo. Stal jsem se nechtěným," vybavuje si Zuccarello.

Letos se v té samé roli ocitl Lundqvist. Od 6. ledna, kdy Jezdci povolali Šesťorkina z farmy, si klubový rekordman zachytal jen pětkrát. Sám se nechal slyšet, že chce po sezoně s vedením manhattanského klubu svou situaci řešit.

Zájem panuje i na druhé straně. Rangers dobře vědí, že už mají dva mladé gólmany připravené pro NHL a veterán, kterému táhne na čtyřicet a má stropovou zátěž 8,5 milionu dolarů, je zbytečným luxusem. Možná Lundqvista vykoupí ze smlouvy, možná se dohodnou jinak.

Lundqvist každopádně nesl změnu své pozice (dokonce se stal i zdravým náhradníkem) jako profesionál. K médiím byl vstřícný, o tradičním klubu neřekl křivého slova. Snažil se na sobě dřít, dál zůstávat optimistický a vnášet do kabiny pozitivní atmosféru.

"Přijde čas, kdy se budeme muset podívat na to, v jaké jsem pozici," povídal před měsícem. Má svou úroveň, nechce kolem sebe kopat. To Jezdci se k němu zachovali - minimálně podle Zuccarella - až nedůstojně.

