Tak tam hoďte mladé! Rangers nemají jinou možnost

New York Rangers byli v uplynulé sezoně vůbec nejmladším týmem v lize. A světe div se, v té následující budou dokonce ještě mladší. Nic jiného jim totiž v podstatě nezbývá. Newyorská přestavba pokračuje fází, kdy mladíci jednoduše musí převzít otěže. Jak to bude vypadat?

Jako první si zrekapitulujme, jaké změny Rangers udělali po sezoně.

Odešla hned trojice veteránů, kteří Rangers zasvětili celou svou kariéru v NHL. Jmenovitě jde o Marca Staala, jenž byl vyměněn do Detroitu, Jespera Fasta, jemuž nebyla nabídnuta nová smlouva, a pochopitelně Henrika Lundqvista, který byl vyplacen ze smlouvy.

Největší posilou je pak jednoznačně Alexis Lafreniere, se kterým se počítá do prvního týmu. Jako jediné větší jméno z trhu si Rangers stáhli obránce Jacka Johnsona. Smlouvy byly prodlouženy Ryanu Stromeovi a Brendanu Lemieuxovi.

David Quinn, trenér Rangers, a celý jeho štáb tak budou muset překopat všechny hrací plány, co zatím měli. Proč? Protože kromě Adama Foxe a Ryana Lindgrena hrála většina mladíků v posledním ročníku pouze velmi málo minut. Quinn jednoduše spoléhal na to, že Panarin se Zibanejadem to nějak vymyslí. To však vývoji mladých moc neprospělo.

Příští sezona jednoduše bude muset být jiná.

Dobrým příkladem budiž pozice druhého centra. Ano, Ryan Strome sice podepsal novou smlouvu, nicméně pouze tento fakt by mu neměl zaručovat místo v druhé lajně. Na flek totiž čeká mj. Filip Chytil, jehož záblesky hokejové geniality nejednou fanoušky Jezdců pobláznily.

Co však fanoušky Rangers nejvíce namíchlo, to byl podpis Jacka Johnsona.

Ten patří v posledních letech k vůbec nejhorším obráncům a fanoušci Penguins slavili, když odcházel.

Nicméně, Rangers se rozhodli přivést bývalého asistenta trenéra Pittsburghu Jacquese Martina, který právě s Johnsonem v Penguins pracoval. A ten si tohoto zadáka vyloženě vyžádal. Údajně ho vidí jako mentora pro mladé, tedy s důrazem na přesilovou hru.

A hlavně je “krytem“ pro všechny mladé beky, kteří ještě nebudou na ligu připraveni. Mluvíme třeba o Liboru Hájkovi, K´Andre Millerovi, Matthewovi Robertsonovi či Jegoru Rykovovi. Je to jednoduché, pokud na to žádný z nich nebude mít, na scénu půjde Johnson.

Před Quinnem a spol. tak stojí jednoduchý úkol. Hodit mladíky do vody jménem NHL a nechat je hrát. Nemá jinou možnost. Kvůli napjatému stropu žádný lepší hráč už přijít nemůže, a tak musí jít se svou hrou nahoru Kakko, Chytil, Howden, Fox a další.

Někdy je prostě lepší mladé hráče pořádně otřískat, než je schovávat někde ve třetí lajně, aby náhodou něco nepokazili. Rangers už jinou volbu nemají.

