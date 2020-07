Tahoun, jak se patří. MacKinnon si vysloužil nominaci na Lindsaye

Shrnutí sezon Artěmije Panarina i Leona Draisaitla jsme vám již nabídli. Na řadě je poslední nominovaný. Nathan MacKinnon má za sebou úžasnou sezonu, ostatně, jinak by ani v nominaci nebyl. Jako vůdce týmu boduje s neuvěřitelnou pravidelností a se svým týmem je jedním z horkých kandidátů na samotné vítězství Stanley Cupu.

Když byl MacKinnon v roce 2013 draftován Coloradem z prvního místa, byla mu predikována velká budoucnost. Měl být novým vůdcem týmu, který kdysi vedli Joe Sakic nebo Peter Forsberg. Jenže ono to pořád ne a ne přijít. Až v posledních letech se jeho potenciál ukázal v plné kráse. A letos opravdu naplno.

Čtyřiadvacetiletý MacKinnon stihl ve zkrácené sezoně dohromady 93 bodů, jeho účet čítal 36 branek a 58 asistencí. Ve všech třech těchto kategoriích se pochopitelně vlezl mezi deset nejlepších v lize.

A hlavně – jeho tým patří k nejlepším týmům současnosti. Ve své konferenci skončil druhý, jenom dva body za prvními St. Louis Blues. A je jasné, že na tom má MacKinnon obří podíl. O Stanley Cup bude jeho tým bojovat už potřetí za sebou.

„Je to sice cena za jednu sezonu, ale myslím, že je potřeba respektovat dlouhodobou výkonnost vašich kolegů. A Panarin s Draisaitlem dominují lize dlouhodobě,“ pochválil v první řadě MacKinnon své kolegy.

„Hrajeme v nejtěžší lize, a to, co tihle kluci předvádí zápas co zápas, je fakt výjimečné. Ať už to vyhraje kterýkoliv z nich, bude to zaslouženě,“ říkal velmi skromně.

Možná až příliš skromné odpovědi od hráče, který je pro svůj tým takřka nepostradatelný. Toho je si moc dobře vědom i jeho trenér. „Pokud bych měl volit, dám mu hlas jak v Hart Trophy, tak v Ted Lindsay Trophy,“ řekl jednoznačně Jared Bednar, lodivod Avalanche.

„Myslím, že dostane dost hlasů. Snad obě ty ceny vyhraje,“ pokračoval Bednar. „Podívejte se na to, jak hrál. Jeho střelecké tempo se neměnilo i přes to, že se mu hodně často měnili spoluhráči. Hrál snad se všemi, od Calverta, přes Nieta až k Rantanenovi. Pokaždé si našel způsob, jak skórovat a vyhrát nám zápas.“

Mezi jeho hlavní přednosti patří kromě hokejového umu také přístup. Je to přirozený vůdce, který nikdy nic nevypustí a nevzdá. Své o tom ví i jeho spoluhráč Sam Girard.

„Nathan je dost možná nejlepší na světě. A pokud ne, tak zas tak daleko od tohoto statusu není,“ konstatoval mladý obránce. „Na ledě pochopitelně vyčnívá, ale mimo led je snad ještě lepší. Na trénincích se chová jako lídr. Je to někdo, za kým jdete. Hlavou je vždycky na sto procent na ledě. Nikdo si to nezaslouží víc.“

Výsledek toho, kdo si cenu zaslouží a kdo tím pádem vystřídá Nikitu Kučerova, se dozvíme během konferenčních finále nebo před úplným finále.

