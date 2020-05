Světlo na konci tunelu? Podle ideálního scénáře by mohla NHL v květnu znovu ožít

O probíhajících jednáních ligou a hráčskou asociací váš již informoval náš redakční kolega Petr Adler. Pokud je z nich něco zřejmé, pak velmi silná snaha nezahodit sezónu 2019-20 do koše. NHL je maximálně odhodlaná letošní ročník dokončit. Náročnost toho zadání je každému jasná, zvlášť pokud nemá být zasažena další sezóna.

Jedno je jisté. Aktuální vývoj epidemie v USA nejeví (na rozdíl od některých evropských zemí) žádné náznaky zlepšení. Vyjádření amerického prezidenta, který s každým měsícem odsouvá svůj odhad, kdy „bude po všem“, budí rozpaky až úsměvy. To je téma na separátní článek pro jiný druh periodika. Faktem je, že zámořským sportovním profesionálním soutěžím Trump ani nikdo další nepomůže. NHL se chystá vstoupit do minového pole.

Bettman a spol. dychtí protančit nástrahami ke konci sezóny, přestože křivka nakažených v USA setrvale roste. Od začátku dubna přibývá v USA den co den kolem třiceti tisíc nových nakažených a zhruba od 7. dubna každý den mezi 2000-2500 lidmi na covid-19 umírá. Úkol je to náročný, ale jak říkal indián v kultovním Přeletu nad kukaččím hnízdem: Aspoň jsem tu zkusil!

Oprašte výstroj, přebruste brusle

Diskutovaný plán se týká vybraných lokalit, pochopitelně v těch nejméně zasažených oblastech a s vyhovujícími halami, kde by se kluby NHL sešly a hrály třeba i několik zápasů za den. Ligoví činovníci se dotazují expertů a dostávají různé odpovědi.

Ne všechny jsou skeptické. Třeba Dr. Isaac Bogoch, jeden z předních kanadských odborníků na infekční onemocnění, řekl The Hockey News, že načrtnutá myšlenka ligy „dokončit sezónu ve třech nebo čtyřech různých lokalitách“ se mu zdá životaschopná.

Průběžně se ví tolik, že liga i hráči intenzivně jednají a podle THN spěje vše do fáze, v níž by mohli hráči pomalu vyjet na led. Někdy ve druhé polovině května snad začnou trénovat omezené skupinky a jednotlivci. V ideálním případě by tedy NHL mohla za nějaké dva týdny začít pomalými krůčky znovu ožívat. Prvními, kdo otestují možnost individuálního tréninku, by měli být hráči, jež zůstali ve městech, kde sídlí jejich kluby.

Zůstává spousta otázek, překážek, komplikací. Chvályhodné budiž, že liga kuje železo, co jí síly stačí, a rozhodně nemíní předčasně hodit do ringu ručník. Potíž bude třeba na hranicích mezi Kanadou a USA, na což už také upozorňoval Petr Adler. Časy se změnily nejen v České republice, třeba Spojené arabské emiráty vyhlásily totální embargo na leteckou dopravu, mezi Kanadou a Spojenými státy už také neprojedete tak snadno jako dřív.

Pokud vše půjde tím nejlepším možným způsobem, tréninkové minikempy by mohly odstartovat ve druhé polovině května, kompletně od června. Následoval by zbytek základní části a play off, rozprostřené do července, srpna a září. Pak nějaká ta pauzička, zkrácené přípravné kempy a nová sezóna 2020-21 se začátkem možná až v prosinci. Tedy o dva měsíce později než obvykle.

„Zkomprimovaný“ ročník 2020-21, jak svou vizi za mořem roztomile pojmenovali, by ořezán o nejrůznější zbytečné přestávky, včetně Zápasu hvězd, končil nejdříve v červenci příštího roku.

Hrát bez fanoušků v ochozech bude zvláštní, jenomže ruku na srdce, NHL není o těch dvaceti tisících lidí, co přijdou na stadión. NHL je o miliónech fandů po celé Severní Americe a Evropě. Ankety na sociálních sítích ukazují, že zájem o dokončení ročníku tímto způsobem je.

Jde o to, co budou hráči ochotní strpět. Izolace od rodin, kamarádů a známých na několik měsíců je velká oběť. Obrovským strašákem je pochopitelně možnost nákazy přímo mezi hráči nebo doprovodným personálem. To všechno musí liga prozkoumat. Prozatím nejsme o nic dál, než jsme byli před sedmi týdny při ohlášení přestávky.

Světlo na konci tunelu ale snad problesklo.

