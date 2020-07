Subban cítí životní příležitost. Jsem připraven, hlásí

Snad nikdy nebyla v play-off startovací lajna pro všechny zúčastněné tak vyrovnaná. Ač je to klišé, vyhrát může opravdu kdokoliv. Platí to jak o týmech, tak o hráčích samotných. Kdy jindy by se měli ukázat, když ne teď? Hráči z “druhého sledu“ mohou využít zranění či úplné nerozehranosti hvězd a upřít pozornost na sebe. Své o tom ví i Malcom Subban.

„Samozřejmě se může stát, že v životě už větší příležitost nedostanu,“ cituje brankáře Chicaga oficiální web ligy. „Beru to den za dnem, jenom tvrdě makám, abych byl připravený, když se naskytne příležitost.“

A o jaké příležitosti to vlastně mluví?

O té největší. Dost možná se mu naskytne šance hrát od první minuty prvního zápasu. Ostřílený Corey Crawford, jednička mezi třemi tyčemi a jeden z nejzkušenějších brankářů ligy, byl totiž označen za “hry neschopného“. Zatím se vůbec nezúčastnil tréninkového kempu, ba ani dobrovolné přípravy, která mu předcházela.

Crawford letos odchytal 40 zápasů, v nichž si udržel procentuální úspěšnost zákroků na čísle 91,7. Ve dvou sezonách, které předcházely té letošní, zmeškal pětatřicetiletý gólman dohromady 80 zápasů. A jelikož mu po letošní sezoně končí smlouva, bylo pro něj velice důležité, aby zůstal zdravý.

Na kempu ale zatím není. Blackhawks tak musí trénovat s jinými gólmany. Kromě Subbana na ledě bývají také Collin Delia a Kevin Lankinen.

„Pracovní morálka všech kluků je skvělá, což nám dělá radost, protože vidíme, jak se každý z nich pere o místo a příležitost,“ vysvětloval trenér Jestřábů Jeremy Colliton. „Máme teď otevřenou soutěž o jedno místo. A je jedno, jestli půjde o prvního gólmana, nebo jeho záskok.“

Subban je ze všech tří zmíněných gólmanů nejznámějším jménem. A také nejzkušenějším. V NHL už chytal za tři týmy. Za Boston, Las Vegas a nyní Chicago. Jeho účet dohromady čítá 66 zápasů, z nichž 30 vyhrál. Jeho úspěšnost zákroků se pohybuje pod devadesáti procenty, průměr branek na zápas se pak blíží k třem.

Collin Delia zatím v NHL nehrál za jiný tým než za Blackhawks. Stalo se tak celkem osmnáctkrát, nicméně ani jednou to nebylo v současné sezoně. Lankinen zatím do kolotoče nejlepší ligy světa nenaskočil.

„Tyhle tři kluky pořád točíme. Chceme je vidět co nejvíc a dát jim co největší příležitost ukázat se. Už trochu víme, co a jak. Ta soutěživost mezi nimi je ale opravdu zajímavá,“ všiml si Colliton.

Z předchozích řádků je však jasně čitelné, že největší šanci má právě Malcom Subban. „Má před sebou velkou příležitost,“ přikyvuje i jeho spoluhráč Alex Nylander.

Je teď jenom na něm, jestli ji využije. A kdo ví, třeba v Chicagu budou za pár týdnů oslavovat nového hrdinu.

