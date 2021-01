Stützle má za sebou první trénink s Ottawou. Jaké jsou jeho pocity?

Osmnáctiletý německý forvard má za sebou první trénink v týmu Ottawy, která si jej vybrala jako třetího v pořadí na posledním draftu. Mladý útočník na sebe upozornil především na dvou mistrovstvích světa juniorů, kde byl hlavní hvězdou německé reprezentace. Nyní už je však s týmem Ottawy, kde se ihned pokusí zaujmout kanadsko-americkou NHL.

Tim Stützle si první trénink s Ottawou Senators odbyl v neděli a netrvalo dlouho, než se v týmu německý mladíček začal cítit jako doma.

„Na začátku jsem byl nervózní, ale spoluhráči mi hodně pomohli, aby to ze mě co nejrychleji opadlo, takže jsem se na ledě cítil dobře a pohodlně s novým týmem. Byl to pro mě vzrušující den,“ zhodnotil Stützle začátek tréninku.

Vzrušující den to byl nejen pro Stützleho, ale také pro klub Senators a jejich fanoušky, kteří mají od německého talenta jistě velká očekávání. Všichni totiž viděli dechberoucí výkony Tima v podceňovaném výběru, který nakonec vypadl ve čtvrtfinále s Ruskem. Statistiky Stützleho však byly famózní, připsal si totiž deset kanadských bodů za pět branek a pět nahrávek v pěti zápasech. Na ledě strávil v průměru necelých 26 minut na zápas, což je úctyhodná porce i na obránce, natož na útočníka.

Německý forvard do Ottawy dorazil už 2. ledna, ale následně musel před trénováním se svými spoluhráči podstoupit týdenní karanténu. V neděli ráno byl Stützle vyzvednut na hotelu, ze kterého zamířil do Canadian Tire Center, což je domácí aréna Senátorů. Netrvalo dlouho a Brady Tkachuk vyzval nováčka, aby vedl Senátory v protahovacích cvicích před jeho prvním tréninkem.

„Bylo to trochu vtipné, ale nedělalo mi to žádný problém. Umožňují mi tím snadno zapadnout,“ řekl Stützle.

Tim už také zná své nové spolubydlící. Brady Tkachuk a Josh Norris mu nabídli, aby s nimi bydlel, a tak tuto nabídku německý útočník neodmítl. Podle jeho slov mu to pomůže se lépe adaptovat životu v nové zemi.

Během karantény si Stützle také našel kamaráda. Do Ottawy z Arizony totiž dorazil ve stejný den Derek Stepan, který se s německým mladíčkem ihned lépe poznal a podle slov Stützleho mu předal také cenné rady.

„Je to skvělý rádce. Během karantény mi hodně pomohl s jídlem. Měli jsme tréninky na hotelu a docela rychle jsme se poznali. Je to skvělý chlap, skvělý vůdce a mohu se od něj hodně naučit,“ okomentoval Stützle přátelství se Stepanem.

Trenér D.J. Smith zmínil, že je příjemné mít na ledě konečně kompletní tým poté, co se do tréninku na ledě zapojili také Stützle, Stepan a obránce Erik Brännström. Stützle byl na ledě ve trojici právě se Stepanem a také Dadonovem, jenž kádr Senators posílil po poslední sezóně.

„Tim bude čelit překážkám, ale je to zodpovědný hokejista a věřím, že v určitém okamžiku bude na ledě ve všech herních situacích. Chceme, aby uspěl,“ začal hlavní kouč Ottawy. „Jsme si vědomi toho, že to je dobrý mladý hokejista, a chceme, aby se postupně zlepšoval a vyvíjel,“ dodal.

Stützle si je vědom, že se o něm dost mluví, ale jeho názor je zřejmý. Musí se ukázat na ledě. „Je to samozřejmě skvělé, ale nejdřív musím ukázat, že na to mám na této úrovni, což je také mým cílem. Doufám, že se mi podaří tréninkový kemp, a poté musím především dokázat, že umím hrát dobrý hokej,“ zakončil německý mladík.

