Střelecký Everest zdolali jen Jágr s Hejdukem. Kdy se k nim přidá Pastrňák?

Už není tématem, zda David Pastrňák překoná metu 50 branek. Onu magickou hranici, která od časů slavného montrealského bombarďáka Maurice Richarda odděluje jen obstojné střelce od opravdu elitních kanonýrů. Hádankou se stává, kdy se český hokejista s 88 na zádech přes padesátku přežene.

Druhý březnový týden se v NHL nese v duchu "honu za 50. gólem sezony". Kdo bude prvním hráčem, komu se letos podaří 50krát skórovat?

Nezdolný Rus Alex Ovečkin si v noci upravil svůj účet na 48 přesných zásahů, když ihned po buly rychlou kličkou oklamal soupeře a poté nekompromisně propálil brankáře Linuse Ullmarka. Pastrňák se rovněž trefil už 48krát a v noci na středu se představí proti Letcům z Philadelphie. Do akce jde i Auston Matthews, ten zatím má na kontě 46 tref.



"Mohl jsem 50 branek dát už loni, kdybych se nezranil," říká Pastrňák. Richardovský milník ho vždy lákal. Opakovaně prohodil, že by ho rád v NHL prolomil.



Vždyť je ryzím snajprem, od něhož se góly jednoduše očekávají. Umí je sázet mnoha způsoby, jeho repertoár zakončení je obdivuhodný. Pro soupeře bývá "Pasta" nevyzpytatelný, což patří mezi jeho největší přednosti.



Hokej rozverného kluka z Havířova náramně baví. Vyřazuje z něj čirá radost, když na ledě kouzlí. Navrch je nesmírně efektivní, jeho nápady často končívají v síti. I přes fakt, že se mezi mantinely dostává podstatně méně často než Ovečkin s Matthewsem, směle jim konkuruje a většinu sezony vede střeleckou tabulku NHL.



Už jen dva přesné zásahy ho dělí od vysněné padesátky. Dosáhl by na ni jako třetí Čech. V roce 2003 exceloval vedle Petera Forsberga Milan Hejduk a dokonce si vysloužil Maurice Richard Trophy, Jaromír Jágr zapsal přes 50 tref hned ve třech případech. Dvakrát v barvách Pittsburghu, jednou jako newyorský Jezdec.



U bostonských Bruins by byl "Pasta" šestým kanonýrem, který uznávanou hranici prolomí. Zařadil by se do vážené společnosti po bok Phila Esposita, Johnnyho Bucyka, Kena Hodgeho, Ricka Middletona a Cama Neelyho, současného klubového prezidenta Medvědů.



Ten už před startem sezony měl jasno, že Pastrňák pět klubových legend doplní: "Když se podíváte na to, jak má šikovné ruce a jaký má na ledě přehled, nepochybujete o tom, že 50 gólů dá." I Neelymu bylo jasné, že jde jen o otázku času. Bude zodpovězena už dnes?



Pastrňák je blizoučko střeleckému Everestu, dvě branky za jeden večer stihl ve své kariéře už 30krát. Dvakrát proti Philly. Teď je ideální chvíle na třetí takovou show. Magická padesátka čeká.

Další případné pokusy by měl Pastrňák v pátek v Buffalu a o den později proti torontským Maple Leafs.

