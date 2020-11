Sto kanadských bodů? Pro někoho životní výkon, pro jiného rutina

Každoročně se v předsezónních debatách odborníci i fanoušci snaží odhadnout, kolik hráčů má předpoklady pokořit bájnou stobodovou hranici. V divokých osmdesátých letech to nebyl až takový problém, doba ofenzívě přála a mnohdy dosažení sta kanadských bodů nestačilo dotyčnému ani na místo v první desítce bodování. Od druhé poloviny devadesátých let zavládla v lize tuhá defenzíva a počty stovkařů se počítaly v jednotkách. Poslední sezóny ale dávají fanouškům naději, že se gólově a bodově plodné období začíná vracet.

Prvním hráčem, který nasbíral v jedné sezóně alespoň 100 bodů, byl Phil Esposito. Bostonská legenda dosáhla tohoto milníku 2. března 1969 v zápase proti Tučňákům z Pittsburghu. Celkově nastřádal Esposito 126 bodů a stanovil rekord, který o dva roky později ještě navýšil na hodnotu 152. Tento výkon překonal až o deset let později legendární Wayne Gretzky.

“The Great One”, jak se Gretzkymu přezdívalo, překonal stobodovou hranici během své bohaté kariéry celkem patnáctkrát. Jako jediný také pokořil hranici 200 kanadských bodů, a to hned čtyřikrát.

V sezóně 1992/93 se přes hranici sta bodů přehouplo 21 hráčů, což je největší počet v historii ligy. Naopak žádného stobodového hráče neměly ročníky (pokud nepočítáme zkrácené či zrušené) 1999/2000, 2001/02, 2003/04 a 2014/15.

Seznam obránců, kteří na tuto magickou hranici dosáhli, obsahuje pouze pět jmen. Bobby Orr (6x), Paul Coffey (5x), Denis Potvin (1x), Al MacInnis (1x) a Brian Leetch (1x). Co jméno, to pojem. Leetchův výkon 102 bodů ze sezóny 1991/92 byl posledním a na dalšího zadáka, který by dosáhl na tuto prestižní metu, tak slavná liga čeká už skoro tři desetiletí.

Z týmů, které v současnosti působí v lize, jich pouze šest nikdy nemělo hráče, který by v jejich dresu překonal hranici sta bodů. Z toho pět týmů (Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Florida Panthers a Nashville Predators) se k NHL připojilo v devadesátých letech a později.

Posledním týmem bez stovkaře jsou trochu překvapivě New Jersey Devils, jejichž historie se datuje až do sezóny 1974/75, kdy do ligy vstoupili jejich předchůdci Kansas City Scouts. Klubovým maximem Ďáblů je 96 bodů českého útočníka Patrika Eliáše ze sezóny 2000/01.

Pouhých sedm jmen najdeme v seznamu nováčků, kteří ve své první sezóně zaznamenali 100 a více bodů. Prvním byl v roce 1981 legendární Peter Šťastný (109 bodů). O rok později ho následoval nedávno zesnulý útočník Dale Hawerchuk (103).

V polovině osmdesátých let se k nim přidal Mario Lemieux (100). Finský blesk Teemu Selänne vylepšil v roce 1993 Šťastného rekord na hodnotu 132 bodů. Ve stejné sezóně překonal stobodovou hranici i druhý nováček - Joe Juneau z Bostonu (102). Naposledy padla tato meta v roce 2006 zásluhou Alexe Ovečkina (106) a Sidney Crosbyho (102).

Když se posuneme k hranici 150 bodů, tak zjistíme, že ji naposledy zdolal pittsburghský kapitán Mario Lemieux v sezoně 1995/96 (tehdy se na jediný bod přiblížil k této metě jeho klubový parťák a česká legenda Jaromír Jágr, což je dodnes nejlepší bodový výkon mezi všemi českými hráči).

Jak dávno to je, si uvědomíme s faktem, že teprve v dalším roce se narodila například současná hokejová megastar Connor McDavid. Od té doby na tuto cifru koukají z uctivé vzdálenosti všichni držitelé Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče. Nejblíže byl v roce 2019 se ziskem 128 bodů ruský útočník ve službách Tampy Nikita Kučerov.

Ale ani v minulosti nepatřilo překonání mety 150 bodů ke každoročnímu koloritu. Jako první ji pokořil v ročníku 1970/71 nám dobře známý Phil Esposito. Ofenzivní mašina tehdejších “Big Bad Bruins”, jak se Medvědům sedmdesátých let přezdívalo, nashromáždil 152 bodů za 76 branek a stejný počet přihrávek.

Zbylé úspěšné pokusy jsou produktem nespoutaných osmdesátých let s přesahem do začátku let devadesátých. Zřejmě nejlepší hráč hokejové historie Wayne Gretzky to zvládl devětkrát a jeho zraněními pronásledovaný konkurent Mario “Le Magnifique” Lemieux čtyřikrát. Po jednom úspěšném pokusu zaznamenali dlouholetá ikona Detroitu Steve Yzerman a Steve Nicholls, křídelník Králů z Los Angeles.

Toť vše. Jen pět jmen v celé předlouhé historii nejslavnější hokejové ligy světa se tak může pochlubit tím, že jejich bodový výkon po základní části se přehoupl přes hodnotu 150.

Že je meta sta kanadských bodů značkou kvality, není pochyb, ale co teprve dvojnásobek této hodnoty? To už se dostáváme do nadpozemských dimenzí, kde se pohybuje jen jedno jméno. Wayne Gretzky, přezdívaný The Great One neboli “Velký”.

Výstižná přezdívka pro jediného hráče v historii NHL, který během jednoho ročníku nasbíral v základní části 200 a více kanadských bodů. A kdyby jednou. Dokázal to hned čtyřikrát. 212-205-208-215. To jsou bodové výkony z říše snů. Supertalentovaný Lemieux zaostal v sezoně 1988/89 o pouhý bod za touto metou. Zbytek hvězdných hráčů se drží se svými osobními rekordy v uctivé vzdálenosti.

Poslední roky naznačují vzrůstající trend počtu vstřelených branek a narůstá i počet hráčů, kteří překonávají či atakují stobodovou hranici. Nezbývá než doufat, že se z tohoto trendu stane setrvalý stav a ti nejlepší se poté posunou i výš.

