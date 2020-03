Stevens? Největší pokrytec, proti kterému jsem kdy hrál, má jasno Domi

Proslul jako lovec lebek. Jeho hity by dnes dost možná byly na kriminál. Ale že by Scott Stevens, legendární obránce a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, byl nějakým vyhlášeným bijcem? Tomu se s chutí zasmál Tie Domi, jeden z nejlepších rváčů všech dob.

Je pravda, že v prvopočátcích své kariéry v NHL Stevens shazoval rukavice často. Za první dvě sezony stihl 28 bitek, postupně ale přestal pěstní souboje vyhledávat a ač drtil soupeře nekompromisními nárazy, nepřijímal ani výzvy od týmových policajtů.

Přesně takovou roli měl Domi, "Albánského vraha" si najímaly kluby NHL, aby svou urputností a zuřivostí chránil spoluhráče, včetně těch největších hvězd. Nevysoký, zato podsaditý ranař chtěl mnohokrát ztrestat Stevense za jeho ostré zákroky, ale nikdy nedostal příležitost.

"Stevens je největší pokrytec, proti jakému jsem kdy hrál. Upřímně, toho chlapa jsem naháněl roky. S oblibou trefoval nejlepší hráče v mužstvech, kde jsem působil, ale nikdy se se mnou nešel bít. Nikdy nepřijal mou výzvu," povídal Domi v rozhovoru s Camem Jansenem, dalším bývalým "ostrým hochem".

Domiho na Stevensovi rozčilovalo, že neuměl přijmout za své hity zodpovědnost. Ze stejného důvodu se nedávno zlobil edmontonský Zack Kassian na calgarského Matthewa Tkachuka, který ale v další "Bitvě o Albertu" shodil rukavice a dluh smazal.

Stevens to samé nikdy neudělal.

Když došlo k hromadné rvačce v play off 1992, Domiho jen objal a držel ho. Nechtěl se bít. "Skončili jsme na střídačce. Držel mě jako medvěd, vší silou. Řekl jsem mu: Pojď, vyřídíme si to. Vymlátím z tebe duši," vzpomíná otec Maxe Domiho, tahouna Montreal Canadiens, na nevyslyšenou výzvu.

O osm let později Stevens, uznávaný zadák, který to dotáhl až do Síně slávy, opět ve vyřazovacích bojích sestřelil právě Domiho. Populárního bitkaře, tentokrát ve službách torontských Maple Leafs.

Domi se marně dožadoval férové šarvátky. Stevens prostě a jednoduše odjel pryč. Nutno podotknout, že to bylo v dobách, kdy se už prakticky nepral a do statistik mu přiskakoval jeden, dva pěstní souboje za sezonu.

"Víte, Scott uměl rozdávat hity, ale vybíral si nesprávné hráče ve chvílích, kdy byli velmi zranitelní. Navíc se poté vždycky vyhýbal bitce. Pro mě to nikdy nebyl opravdový drsňák," dodal Domi o Stevensovi.

