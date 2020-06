Statečný čin. Prezident Penguins ukryl zbitého kameramana před násilníky

Nepokoje ve Spojených státech nabývají dramatických rozměrů. Protesty se zvrhly v rabování a ničení cizího majetku, což jen zvyšuje celospolečenské pnutí. Situace se dotkla dokonce i NHL. Vandalové v Pittsburghu počmárali sochu Maria Lemieuxe a zranili televizního kameramana.

Příběh Iana Smithe, pracovníka pittsburghské televize KDKA, se dostal až do sportovní rubriky listu Pittsburgh Tribune. Kameraman byl sražen k zemi a opakovaně bit vzbouřenci u vchodu PPG Paints Areny z ulice Centre Avenue. Kamera byla zničena.

Do celého incidentu se zapletl také klubový prezident a výkonný ředitel David Morehouse, jenž pomohl zraněnému do haly, kde ho ukryl před běsnícím davem. Vše potvrdil další dlouholetý pracovník televize Larry Richert. Smith i jeho spolupracovník Paul Martino, jemuž se podařilo prchnout, byli hospitalizováni s mnoha pohmožděninami, včetně zranění hlavy.

Kameraman KDKA ani nevěděl, kdo mu pomohl a možná i zachránil život. Násilníci mu totiž vyhrožovali zabitím. „Ve chvíli, kdy hoří policejní auta a lidi někoho mlátí, jde o docela statečný čin,“ vyzdvihl chování zachránce Richert.

Ten po incidentu Morehouseovi za kolegu poděkoval. Zná jej osobně od doby, kdy ještě nepůsobil u Penguins. „Vím, že je skromný a odmítne hrdinství. Napsal jsem mu ihned po tom: ‚Probudil se v tobě chlap z Beechview.‘ (čtvrť v Pittsburghu označovaná za gangsterskou - pozn.)“

Prezident Pittsburghu skutečně nepřijal zásluhy. Odvětil v duchu, že věří, jeho přátelé by pro něj ve stejné situaci udělali totéž.

„Nikdo neví, jak by v tak výbušné a nebezpečné situaci zareagoval,“ zdůraznil Richert. „Bylo úplně lhostejné, že je klubový prezident. To v té chvíli nikoho nezajímalo. Zachoval se jako lidská bytost, která pomohla jinému v nouzi, bez ohledu na vlastní riziko. Pro mě je to hrdinský čin.“

Klub odmítl veškeré události, včetně poničené sochy klubové legendy a nynějšího majitele Maria Lemieuxe, oficiálně komentovat.





