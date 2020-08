Startuje semifinále Západní konference. Colorado se střetne s Dallasem

Úvodní kolo letošního play-off NHL je úspěšně za námi a na řadu přicházejí semifinálové série obou konferencí. V sobotu se odehraje pouze jeden v zápas, ve kterém Colorado narazí na Dallas.

02:00 Colorado Avalanche - Dallas Stars

Stav série: 0-0

Oba soupeři, kteří se v úvodním utkání série semifinále Západní konference střetnou, byli přímo nasazeni do play-off a nemuseli tak absolvovat nevyzpytatelné předkolo. Zatímco Colorado zdolalo ve čtvrtfinálové sérii Arizonu 4:1 na zápasy, Dallas pokořil Calgary v poměru 4:2.

Mírným papírovým favoritem této série je Colorado, které v základní části obsadilo druhé místo, zatímco Dallas skončil čtvrtý. Oba soupeři se zúčastnili skupiny o umístění, v níž se spolu na začátku srpna také střetli. Tehdy Laviny dokázaly vzájemnému klání dominovat a zvítězily 4:0.

Výsledek byl poněkud překvapivý z jednoho prostého důvodu. V základní části totiž vzájemným zápasům dominoval Dallas, jenž vyhrál všechna čtyři utkání. Ač je pravdou, že dvakrát se muselo jít do prodloužení a jeden zápas skončil v normální hrací době o jedinou branku. I s ohledem na zápas ze skupiny o umístění se však dá říct, že celá série by měla být vyrovnaná a zcela otevřená - i přes mírnou favorizaci Colorada.

Dallas si bude v celé sérii muset hlídat hlavně disciplinovanost. Colorado je totiž po restartu sezony smrtící v přesilových hrách s úspěšností 30,6%. Prakticky využije každý třetí faul soupeře, což je úctyhodná bilance. A s ohledem na to, že Stars brání oslabení s úspěšností pouze 76,7%, může to celému týmu nadělat spoustu starostí. Samo Colorado totiž vlastní oslabení brání výtečně, s úspěšností 88% a příliš chyb v početní nevýhodě nedělá.

Klíčová pro celou série bude obrana, na které bude Dallas stavět svou hru proti týmu, který byl čtvrtým nejproduktivnějším v základní části (237 vstřelených branek).

V dlouhodobé části byl totiž Dallas nejlépe bránícím týmem Západní konference, když obdržel pouze 177 branek za 69 zápasů. Nahrazoval tím hodně podprůměrný útok (vsítil pouhých 180 gólů). Série proti Calgary sice nabídla ze strany Stars velmi slušnou produktivitu, ale zrovna Flames nebyli týmem, který by v defenzivě zrovna zářil. V případných přestřelkách by tak bylo Colorado silnějším týmem a vedení Stars si to moc dobře uvědomuje.

Avalanche se v prvním utkání budou muset s největší pravděpodobností obejít bez Rusa Vladislava Naměstnikova, který utrpěl v sérii s Arizonou otřes mozku.

Na straně druhé je nejistý start brankářské jedničky Bena Bishopa, který v tomto play-off odchytal jen jeden zápas. Anton Chudobin ho však prozatím zastoupil velmi dobře. Nejistý je start rovněž útočníka Mattiase Janmarka, který chyběl i v posledním duelu série s Calgary.

