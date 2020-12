Start NHL? Pár týdnů po plánovaném termínu, hrát se ale bude, myslí si majitel Rytířů

Okurková sezona je letos v National Hockey League mimořádně zdlouhavá a chudá na zajímavé novinky. Všichni kolem nejlepší hokejové soutěže světa již vyhlížejí začátek nového ročníku.

Nejčastější otázkou tak i nadále zůstává, kdy se vůbec liga rozjede. Uvidíme v akci hokejovou elitu už v lednu? Bude se vůbec letos v zámoří hrát?

Nejen fanoušky Vegas Golden Knights však uklidnil majitel klubu z města hazardu Bill Forley, podle něhož nadcházející ročník 2020/2021 v ohrožení není. Původně plánované starty by se nicméně posunout měly.

„Nemusí to začít 15. ledna, může se to o jeden, dva týdny posunout. Hokej ale hrát budeme, a to v T-Mobile Areně,“ prozradil ve vysílání na stanici Fox Bussines Foley.

O zmíněném datu 15. ledna už nahlas hovořil také uznávaný reportér Elliotte Friedman, původní start hned na samém startu nadcházejícího měsíce se tak postupně stává méně reálným.

V případě tohoto scénáře by se tréninkové kempy otevřely přibližně dva týdny před ostrým startem soutěže. Pravděpodobně se ani nesplní přání vedení o kompletní základní části, počet zápasů by se měl pohybovat kolem padesáti.

I nadále se NHL bude muset potýkat s provizorní atmosférou, jelikož se začátkem ligy se nejspíše nebude konat návrat příznivců. „Bohužel, budeme se asi muset obejít bez fanoušků, což je opravdu smutné. Hlavně pro náš tým, protože myslíme na vítězství Stanley Cupu,“ dodal vlastník Rytířů.

