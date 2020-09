Stamkos možná naskočí do rozjetého play-off. A co Kučerov?

Steven Stamkos, z hlediska zdravotního stavu velký smolař letošní sezony, by podle slov generálního manažera Tampy Bay ještě mohl zasáhnout do rozehraného play-off. Lightning by tak v nejdůležitějších zápasech ročníku dostali k ruce obávaného střelce a zase o kousek zvýšili šance na zisk Stanley Cupu. Ale kdo ví.

Pravda, Tampa vytasila v sériích s Columbusem i Bostonem své ofenzivní zbraně. Z velké části díky nim nakonec postoupila až do finále Východní konference. Jenže hlavně na přesilovce byla (a vlastně stále je) absence Stevena Stamkose znát. Početní výhody Blesků nemají ani zdaleka takový šmrnc jako v základní části.

Pokud se Stamkos vrátí a zasáhne do rozehraných vyřazovacích bojů, dost možná se to změní.

Třicetiletý Kanaďan naposledy k ostrému utkání nastoupil na konci února. Následně absolvoval operaci břišního svalu. Když už to vypadalo, že pomůže týmu v cestě za nápravou loňského propadáku v play-off, zranil se při dobrovolném tréninku na ledě v dolní části těla. Od té doby nikdo nevěděl, jestli má reálnou šanci do vyřazovacích bojů naskočit. Nyní začíná být jasněji.

„Přesný termín Stevenova návratu stále není známý. Nevylučujeme však, že do play-off ještě zasáhne,“ prozradil na serveru nhl.com generální manažer Tampy Julie BriseBois. „Jakmile budeme vědět něco nového, určitě dáme veřejnosti vědět,“ ujistil.

Než Stamkos opětovně zamířil na marodku, absolvoval poprvé od zimy pár tréninkových dávek mezi mantinely. Příprava však nebyla natolik intenzivní, aby zkušeného snajpra nachystala na boje o stříbrný grál. Je tedy otázka, zda se stihne doléčit a okamžitě naskočit do rozjetého vlaku tak, aby byl pro svůj mančaft maximálně užitečný.

„Kdykoliv podstoupíte nějakou operaci, tak spolu hodně věcí ohledně zdravotního stavu souvisí. Čtyři až pět týdnů jsem chodil bruslit a dělal základní cvičení. Přestože nepřicházela v úvahu kontaktní hra, cítil jsem se dobře. Jenže pak přišel jeden zásah a zase jsem musel na marodku. V těle spolu všechno souvisí,“ komentoval na konci července svůj stav rodák z Ontaria.

Zdravotní trable potkaly i Kučerova

Tampa Bay Lightning ve finále Východní konference (ke kterému se mimo jiné přesunou do Edmontonu) vyzvou New York Islanders nebo Philadelphia Flyers. Doufají, že budou mít v sestavě také jiného klíčového hráče – Nikitu Kučerova.

Kučerov totiž nedohrál pátý zápas proti Bostonu, když odstoupil po zásahu do obličeje od slovenského obránce Zdena Cháry. Podle dosavadních informací by však nemělo jít o vážnější zranění a není vyloučeno, že Kučerov konferenční finále stihne. Jistotu zatím nemá, ale ve čtvrtek už znovu bruslil na ledě.

Nikita Kučerov a Steven Stamkos v základní části ovládli kanadské bodování týmu, Tampě se tak více než hodí mít tyto dva borce k dispozici. Sejdou se v příštích dnech společně na ledě a zabojují o Stanley Cup?

