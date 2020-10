Spokojenost nemůžu ani popsat, září Myšák. Jak prožíval čekání?

Pozornost na sebe poutal už několik let, nyní se Jan Myšák dočkal vytoužené mety v hokejovém životě. Na draftu NHL si ho vybrali Montreal Canadiens.

Úplně poprvé na sebe Myšák výrazněji upozornil v sezoně 2016/17, kdy za litvínovský mladší dorost nasázel 58 gólů a v lednu válel na mládežnickém mistrovství v dresu Ústeckého kraje.

„Hrozně moc bych se chtěl stát jedničkou draftu NHL. Už si dokonce představuju, jak tam vstupuju na to pódium,“ říkal tehdy ve svém prvním rozhovoru pro hokej.cz. „Asi jako každý kluk bych chtěl hrát v nejlepší lize na světě. Fandím New York Rangers a mými oblíbenými hráči jsou Jaromír Jágr s Rickem Nashem,“ prozradil jako čtrnáctiletý.

Na svoji chvilku si musel počkat skoro čtyři roky. Na jedničku draftu to tedy nedotáhl, pódium mu zhatil koronavirus, ani Rangers mu „nevyšli“. Ale to je asi poslední věc, kterou by teď řešil.

I když je pravda, že u dražby talentů musel napjatě sedět o kus déle, než očekával. Vlastně déle než očekávala spousta hokejových odborníků. „Byl jsem nervózní už v tom prvním kole, když si mě nikdo nevzal. Dneska už se to taky trochu táhlo a to čekání bylo více vyčerpávající,“ přiznal. Zvlášť když NHL natahovala draft až neskutečným způsobem a internetem kolovaly vtípky, kolik let potrvá...

The year is 2029. Nico has just recorded a hat trick to celebrate his 30th birthday. The third round of the 2020 draft is underway. — New Jersey Devils (@NJDevils) October 7, 2020

Myšákovy „útrapy“ skočily u 48. pozice. „Jsem hrozně rád, že už je to za mnou a že je to právě Montreal, klub s obrovskou historií. Nemůžu se už dočkat, až tam pojedu a ukážu, co umím,“ řekl dvě hodiny po draftu, kdy s ním silné dojmy ještě cloumaly.

„Pořád se ještě trochu klepu, ale je to úplně super. Je to těžké popsat, ale je to taková menší odměna za práci, kterou jsem dělal strašně dlouho. Je to první krůček k tomu mému snu, k té NHL, takže jsem z toho nadšený,“ uvedl litvínovský talent.

Na draftu přišel na řadu jako první z českých hokejistů, kterých si kluby NHL nakonec vybraly osm. Pouze Jan Myšák měl ve svém obýváku připravenou kameru, která okamžitě poslala radost jeho i blízkých do celého světa.

Z „dvojvečera“ si zkrátka udělal společenskou událost i bez toho vysněného pódia. „Včera jsme měli menší draft party s rodinou, přijel i trenér Jakub Čutta, agent Michal Sivek, trenér Kotrla. Byli tu vlastně lidé, kteří mi nejvíce pomohli i v těch nejhorších chvílích, hlavně rodiče. Bratr už bohužel odjel,“ zmínil o tři roky staršího sourozence Josefa, bez něhož by hokej taky možná nehrál.

Zatímco Josef poslední tři roky působil v americké NAHL a teď míří na univerzitu, Jan se do velkého hokeje probil doma. Ve druhé polovině minulé sezony mu pak vydatně pomohla i zkušenost v kanadské Ontario Hockey League.

Kam povedou jeho další kroky, to už bude záležet hlavně na Canadiens. Myšáka si vybrala jedna z nejslovutnějších organizací, která patří do tzv. Original Six. Montreal se pyšní obrovskou historií, vyhrál 24 Stanley Cupů, a snad v žádném městě na severoamerickém kontinentu není hokej takovým náboženstvím jako právě tam.

„Myslím si, že tu spokojenost ani nemohu popsat. Klub je to velký, fanouškovská základna je neuvěřitelná. Nemůžu se dočkat, až začnu dělat první krůčky v té organizaci,“ přiznal Myšák.

Zatím se snaží zůstat nohama na zemi, to se vlastně učí už několik let. Dobře ví, že cesta do nejlepší soutěže světa bude ještě dlouhá. „Musím makat, abych se do toho týmu dostal. Bude to hodně práce, ale nic nemožné, takže se do toho s radostí zítra pustím,“ pousmál se.

A oslavy? I ty už pojme jako profesionál. „S rodinou a s kamarády to oslavíme, ale žádné extra oslavy to nebudou. Zítra je další den, musím zase jít makat, abych byl o něco blíže tomu svému snu. V neděli navíc máme zápas, takže se musím soustředit hlavně na tohle,“ dodal Jan Myšák.

