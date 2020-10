Splní si dětský sen? Bobby Ryan by mohl podepsat s Flyers

Jeho příběh během loňské sezony uchvátil takřka všechny hokejové fanoušky. Zdálo se, že Bobby Ryan se naplno vymanil ze spárů alkoholového démona a v Ottawě naváže na své dřívější výkony. Jenže Senators zkušeného útočníka vykoupili ze smlouvy.

A Ryan nyní musí řešit, co dál. Třiatřicetiletý hokejista v nejslavnější hokejové soutěži nastupoval pouze za Anaheim a Ottawu. Teď je v této situaci poprvé.

„Nikdy jsem tuhle příležitost neměl, ale když vás vykoupí ze smlouvy, tak nevíte, co přijde. Ale šance podívat se na některé nabídky a mít kontrolu nad tím, kde budete hrát v příštích několika letech, ta stojí za to,“ řekl Ryan v úterý v telefonickém rozhovoru s NBC Sports.

Jako jedna z možností se nabízí Philadelphia, vždyť Ryan pochází z obce Cherry Hill na předměstí pensylvánské metropole. „Myslím, že každé dítě, které má v rodném městě tým, vyrůstá v domnění, že si tam někdy zahraje,“ pravil.

„Nevím, jestli to chtějí udělat, nechám to na nich. Ale byli by velmi vysoko na mém seznamu, mohl bych strávit nějaký čas s mým tátou a takové věci,“ pokračoval Ryan.

Otázkou je, zda by Flyers dvojka draftu z roku 2005 stále měla co nabídnout. Ryan se herně vypracoval v Anaheimu, kde čtyřikrát za sebou překonal hranici třiceti gólů. V roce 2013 pak byl vyměněn do Ottawy.

V dresu Senators jeho výkony zpočátku nebyly špatné, ale od hráče, který pobírá 7,25 miliónů dolarů ročně, zkrátka čekáte víc. Minulý ročník navíc výrazně poznamenal Ryanovy problémy s alkoholem, nakonec naskočil jen do čtyřiadvaceti zápasů.

Teď by před sebou mohl mít nový začátek. „Taková příležitost se nikdy nenaskytla a nejsem si jistý, jestli to teď tak bude. Ale pokud by mi Flyers něco nabídli nebo mě pozvali na kemp, tak by kvůli všem spojením byli na mém seznamu hodně vysoko,“ potvrdil Ryan.

Pochvalná slova na jeho adresu zaznívají i z úst generálního manažera Philadelphie Chucka Fletchera. „Když byl Bobby draftován, tak jsem byl v Anaheimu. Znám ho už dlouho. Je to ohromná osobnost,“ zmínil Fletcher.

„Myslím, že jeho nedávné problémy byly dobře zdokumentovány a očividně tvrdě pracoval, aby se dostal zpátky. Zaslouží si za to obrovskou zásluhu, je to skvělý člověk. Určitě mu nepřeju nic jiného než to nejlepší,“ přidal.

