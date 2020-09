Splněné přání i úleva. Tu trofej jsem moc chtěl, povídá Hellebuyck o Vezině

Po devíti letech mají Američané opět vítěze Vezinovy ceny. Je jím Connor Hellebuyck. Muž, jemuž kdysi ve Winnipegu dali přednost před Ondřejem Pavelcem. Sedmadvacetiletý brankář porazil Tuukku Raska i Andreje Vasilevského. "Před dvěma lety jsem byl hodně blízko, ulevilo se mi, že tentokrát to vyšlo," povídal Hellebuyck po svém triumfu. Od generálních manažerů získal 129 hlasů a hned 19 prvních míst. Životním úspěchem navázal na svého krajana Tima Thomase.

Před dvěma lety druhý, nyní vítěz.

Hellebuyck zkrátka už nějaký ten pátek patří mezi nejlepší gólmany planety. Ve svém řemesle vyniká a v sezoně 2019/2020 neměl mezi třemi tyčemi konkurenci. Jets večer co večer držel nad vodou, sám o sobě zalepil citelné díry v defenzívě.

NHL vládl v počtu čistých kont (6), zákroků i odchytaných zápasů. Na nikoho jiného neletělo tolik střel. K tomu si připočtěte úspěšnost 92,2 procenta i výtečné analytické údaje. V klíčovém parametru dSV% byl pozičně precizní čahoun nejlepší ze všech jedniček.

Co dSV% ukazuje? Jednoduše vystihuje to, o kolik lépe si daný gólman vedl oproti očekávání. Průměrný brankář NHL by měl za vyrovnaného počtu hráčů na ledě o celých osm desetin horší úspěšnost zásahů než Hellebuyck.

"Na hodně věcech jsem zapracoval, moje hra se oproti minulosti ještě zkvalitnila. Také jsem mentálně silnější a to je klíčové. Chytám s větším klidem," vyjmenovává důvody, proč se dočkal Vezina Trophy. Prý mu pomohly také nabyté zkušenosti, což jistě není šokující zjištění.

Mimochodem, Winnipeg má díky rodákovi z michiganského Commerce Charter Township prvního oceněného hráče od chvíle, kdy se Tryskáči vrátili na mapu NHL.

"Moc jsem tu trofej chtěl, protože v roce 2018 mi chyběl jen kousek," připomíná Hellebuyck rok 2018, kdy prohrál s Pekkou Rinnem. "Mrzí mě jen, že se nám lépe nepovedlo play-off, i tak jsem na naše mužstvo pyšný," dodává. Sám byl jeho MVP.

O Hellebuyckově brilantní sezoně jsme psali také v rubrice NHL v číslech. Čtěte zde.

