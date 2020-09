Spekulace o výměně znovu sílí. Nachýlil se Letangův čas v Pittsburghu?

Generálního manažera Jima Rutherforda čeká podruhé v řadě těžké léto. Pittsburgh Penguins měli tyto týdny trávit další honbou za stříbrným pohárem, místo toho už v kanadské bublině více než měsíc nejsou. Rutherford v reakci na další propadák vyhlásil, že přijdou změny. Jejich součástí by mohl být i obránce Kris Letang.

Na první pohled by to nedávalo smysl. Letang patří mezi klíčové hráče úspěšné éry a je jedním z nejlepších zadáků v historii celé organizace. Třiatřicetiletý obránce se navíc vždy vyjadřoval ve smyslu, že by v klubu rád ukončil kariéru.

Nejspíš s tím ale sám momentálně nepočítá. Podle zdrojů uznávaného webu The Athletic sdělil Letang těsně po vyřazení z play off několika svým spoluhráčům, že během mimosezonního období očekává výměnu.

Generální manažer Rutherford už podle dostupných informací zjišťoval, jakou by za něj na trhu mohl dostat protihodnotu. To by bylo v rozporu s jeho dřívějším vyjádřením, že chce jádro týmu – tedy Crosbyho, Malkina a Letanga – udržet pohromadě.

Pittsburgh nutně potřebuje vyhrávat. Hvězdní tahouni stárnou, platový strop zamrzl na současné hodnotě a několika důležitým hráčům končí v dalších dvou letech smlouvy. Jedním z nich je právě rodák z Montréalu, jenž momentálně pobírá 7,25 miliónů dolarů ročně.

„Jak chceme být ve výherním módu, když vyměníme našeho nejlepšího obránce? Jeho výměna zkrátka nedává žádný smysl,“ sdělil webu The Athletic nejmenovaný zdroj z týmu.

„Velmi mu záleží na týmu a na tom, co si o něm lidé myslí. Tanger je upřímný a je na sebe tvrdý. Prožil toho hodně, nejenom jako člověk, ale i jako hráč. Pokud ho znáte, tak víte, že bude pracovat tvrději než kdokoliv jiný, aby to fungovalo,“ pokračoval zdroj.

Letang se nachází v podobné situaci jako před rokem jeho parťák Malkin. Ruský útočník se v sezoně 2018/19 trápil a minulé léto byl krůček od odchodu. Za svého kamaráda se musel postavit kapitán Crosby, z města oceli se tak nakonec pakoval Phil Kessel.

V organizaci věří, že sympatickému obránci pomůže návrat Todda Reirdena. Devětačtyřicetiletý kouč se do Pittsburghu vrací po šesti letech ve Washingtonu a z jeho příchodu by měly těžit hlavně defenzivní řady.

Přesto je budoucnost Krise Letanga nejistá. Zůstane s Penguins v následujících dvou letech?

