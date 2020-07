Spása pro Chicago? McDavida s Draisaitlem má krotit Crawford, vyléčil se z COVID-19

Pro Černé jestřáby už dvakrát vychytal Stanley Cup. A teď ho čeká ve vyřazovacích bojích další šichta. Corey Crawford se včas vyléčil z koronavirové nákazy a opět se připojil k chicagským hokejistům. To on má zastavit dynamické duo z Edmontonu, dva nejproduktivnější hokejisty v NHL Connora McDavida s Leonem Draisaitlem. Dlouho se přitom zdálo, že sérii s Olejáři odchytá Malcolm Subban či někdo z farmářů. Brankoviště mělo být Achillovou patou Blackhawks.

„Samozřejmě se může stát, že v životě už větší příležitost nedostanu,“ vyhlížel Subban blížící se play-off.

Jenže životní příležitost pro černošského gólmana nejspíše nepřijde. Crawford je zpět a Subbanovi nezbývá nic jiného než zabojovat alespoň o post dvojky s Kevinem Lankinenem a Collinem Deliou.

Crawford má zkušeností na rozdávání, v bojích o Stanley Cup odchytal 87 zápasů, přičemž kryl 91,9 procent střel soupeřů. Při cestách za stříbrnou trofejí v letech 2013 a 2015 odvedl výtečnou práci a pro týmový úspěch byl zásadní personou.

V pětatřiceti a s končící smlouvou se mu otevírá možnost na další zteč slavného poháru. Po zdlouhavé karanténě v neděli trénoval na ledě.

"Prvních pár dní, kdy jsem cítil příznaky onemocnění, byly nejnáročnější. Následující týdny už mi přišly snazší. I tak jsem ale nemohl dělat téměř nic kvůli riziku, že s mým srdcem nebo plícemi nemusí být všechno v pořádku," popisoval Crawford, co zažíval.

"Když vyšetření dopadla dobře, mohl jsem se do toho konečně opřít v posilovně a teď jsem zpátky na ledě," dodal během videokonference.

Pro Crawforda je COVID-19 v jistém smyslu jen dalším z neduhů, s nímž se za poslední léta potýkal. Těch zranění a trablů se nakupilo víc, než je zdrávo. I tak udržel pozici jedničky Blackhawks, obstál i v silné konkurenci v podání Robina Lehnera,

Kanaďan, jehož slýcháte při rozhovorech mluvit i francouzsky, je pro kádr kolem kapitána Jonathana Toewse téměř spasitelem. Vždyť ve chvíli, kdy hrozilo, že proti Edmontonu nenastoupí, nejeden zámořský novinář Chicago odepsal.

Nezkušení brankáři měli zlomit mančaftu s českým kanonýrem Dominikem Kubalíkem vaz. Očekávalo se, že Oilers v čele s Draisaitlem a McDavidem Crawfordovy náhradníky jednoduše rozstřílí.

Otázkou ovšem zůstává, zda se dvojnásobný vítěz Jennings Trophy dostane do 1. srpna do obstojné formy. Právě tehdy je na řadě zápas číslo 1, pro Černé jestřáby začíná play-off.. Do té doby stihne Crawford párkrát potrénovat a odchytat jedno přípravné utkání.

"Jsem nadšený, že jsem zpátky. Pokusím se dostat co nejrychleji do zápasové fazóny," prohodil odhodlaně.

Pokud se mu povede navázat na výborné výkony, jimiž se prezentoval před březnovým zastavením základní části NHL, má Chicago trumfové eso. V posledních 17 zápasech měl úspěšnost 93 procenta a byl opravdovou oporou.

Ve vyřazovacích bojích nebude chytat jen o Stanley Cup, ale také o svou budoucnost. Pokud zazáří, může si zásadně vylepšit pozici pro vyjednávání o novém kontraktu. Ať už s Blackhawks, nebo na hráčském trhu.

