SOUHRN: Pět týmů slaví postup. Maple Leafs předvedli neskutečný obrat!

Páteční program dohrávky sezony 2019-20 nabídl naprosto fantastickou podívanou, viděli jsme hned šest utkání kvalifikačního kola. Připraven pro vás máme samozřejmě tradiční souhrn zápasů, takže pojďme na to!

Pět týmů slaví postup. Maple Leafs předvedli neskutečný obrat!

New York Islanders, Arizona Coyotes, následně Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks a též Vancouver Canucks uspěli při pátečním programu dohrávky sezony 2019-20 a slaví postup do play-off.

Toronto Maple Leafs v závěru třetí třetiny předvedli neskutečný obrat a nakonec zvítězili nad Columbus Blue Jackets v prodloužení, sérii tak rozhodne až pátý duel.

FLORIDA PANTHERS vs. NEW YORK ISLANDERS

Kvalifikační kolo • Pátek 7. srpna 2020, 18:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Konečný stav série: 3–1 NYI

Branky a nahrávky

19. Hoffman PPG (Huberdeau, Barkov) – 12. Beauvillier (Bailey, Nelson), 16. Beauvillier (Barzal, Pulock), 29. Nelson PPG (Bailey, Toews), 51. Barzal (Eberle), 58. Pageau ENG (Komarov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 38 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – prohra, 33 zákr., 4 OG, úspěšnost 89.2%, čas 58:00

Semjon Varlamov (NYI) – výhra, 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.0%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Beauvillier (NYI), 2. Mathew Barzal (NYI), 3. Semjon Varlamov (NYI)

ARIZONA COYOTES vs. NASHVILLE PREDATORS

Kvalifikační kolo • Pátek 7. srpna 2020, 20:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

4:3 pp (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)

Konečný stav série: 3–1 ARI

Branky a nahrávky

18. Grabner (Ekman-Larsson), 22. Kessel, 45. Oesterle (Ekman-Larsson, Keller), 66. Richardson (Hinostroza, Demers) – 25. Duchene PPG (Josi, Johansen), 29. Arvidsson (Ellis, Forsberg), 60. Forsberg (Ellis, Granlund)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 52 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – výhra, 49 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94.2%, čas 65:27

Juuse Saros (NSH) – prohra, 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88.2%, čas 63:56

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Darcy Kuemper (ARI), 2. Oliver Ekman-Larsson (ARI), 3. Brad Richardson (ARI)

MONTREAL CANADIENS vs. PITTSBURGH PENGUINS

Kvalifikační kolo • Pátek 7. srpna 2020, 22:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

2:0 (0:1, 0:0, 2:0)

Konečný stav série: 3–1 MTL

Branky a nahrávky

56. Lehkonen (Byron), 60. Weber ENG

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – výhra, 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, čas 60:00

Tristan Jarry (PIT) – prohra, 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.2%, čas 58:46

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:25

Tři hvězdy utkání

1. Carey Price (MTL), 2. Artturi Lehkonen (MTL), 3. Jeff Petry (MTL)

CHICAGO BLACKHAWKS vs. EDMONTON OILERS

Kvalifikační kolo • Sobota 8. srpna 2020, 00:45 • Rogers Place, Edmonton, AB

3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Konečný stav série: 3–1 CHI

Branky a nahrávky

6. Saad (Murphy, Toews), 8. Highmore (Keith, Carpenter), 49. Kubalík (Toews) – 1. Archibald (McDavid, Nurse), 23. Nugent-Hopkins (Neal, McDavid)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 45 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 11 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Corey Crawford (CHI) – výhra, 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95.6%, čas 60:00

Mikko Koskinen (EDM) – prohra, 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89.7%, čas 59:18

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:46

David Kämpf (CHI) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:39

Tři hvězdy utkání

1. Corey Crawford (CHI), 2. Jonathan Toews (CHI), 3. Dominik Kubalík (CHI)

COLUMBUS BLUE JACKETS vs. TORONTO MAPLE LEAFS

Kvalifikační kolo • Sobota 8. srpna 2020, 02:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

3:4 pp (1:0, 1:0, 1:3 – 0:1)

Stav série: 2–2

Branky a nahrávky

4. Atkinson (Dubois, Merzlikins), 25. Gavrikov (Savard, Texier), 55. Jenner (Foligno) – 57. Nylander (Hyman, Marner), 57. Tavares (Matthews, Marner), 60. Hyman (Matthews, Nylander), 74. Matthews PPG (Tavares, Marner)

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 53 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – prohra, 49 zákroků, 4 OG, úspěšnost 92.5%, čas 73:10

Frederik Andersen (TOR) – výhra, 36 zákr., 3 OG, úspěšnost 92.3%, čas 70:46

Česká a slovenská stopa

Martin Marinčin (TOR) 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:29

Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR), 2. Zach Hyman (TOR), 3. Elvis Merzlikins (CBJ)

MINNESOTA WILD vs. VANCOUVER CANUCKS

Kvalifikační kolo • Sobota 8. srpna 2020, 04:45 • Rogers Place, Edmonton, AB

4:5 pp (2:1, 2:2, 0:1 – 0:1)

Konečný stav série: 3–1 VAN

Branky a nahrávky

3. Kunin PPG (Zuccarello, Brodin), 14. Staal (Foligno, Fiala), 26. Eriksson Ek (Parise, Brodin), 40. Sturm (Spurgeon) – 13. Pearson (Horvat, Tanev), 28. Sutter (Hughes, Horvat), 29. Hughes PPG (Miller, Pettersson), 55. Horvat (Pearson, Tanev), 61. Tanev

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (MIN) – prohra, 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83.9%, čas 59:16

Jacob Markström (VAN) – výhra, 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86.2%, čas 60:06

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Christopher Tanev (VAN), 2. Bo Horvat (VAN), 3. Quinn Hughes (VAN)

