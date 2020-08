SOUHRN: Golden Knights mají postup na dosah, uspěli také Bruins a Lightning

Sobotní program čítal čtyři zápasy a znovu bylo na co se dívat. Nyní si můžete vychutnat náš tradiční "souhrn dne". Nechybí ani výběr nejlepší akce či upoutávka na další souboje.

CAROLINA HURRICANES vs. BOSTON BRUINS

První kolo play-off • Sobota 15. srpna 2020, 18:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Stav série: 2–1 BOS

Bruins se ujali vedení v sérii, podržel je Jaroslav Halák

Boston ve třetím zápase čtvrtfinále Východní konference porazil Hurricanes, ujal se tak znovu vedení v sérii. Slovenský brankář Jaroslav Halák předvedl celkem 29 úspěšných zákroků poté, co se Tuukka Rask rozhodl Bruins opustit.

Rask do zbytku play-off nezasáhne z rodinných důvodů, podruhé za sebou navíc mužstvu chyběl David Pastrňák. Velmi slušně si ovšem vedl David Krejčí, jenž nasbíral dvě asistence.

Branky a nahrávky

47. Niederreiter PPG – 21. Coyle PPG (Marchand, Krejčí), 42. Kuraly SHG (Coyle, McAvoy), 60. Marchand ENG (Krejčí)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 39 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CAR) – prohra, 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.7%, čas 57:47

Jaroslav Halák (BOS) – výhra, 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.7%, čas 59:52

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CAR) – prohra, 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.7%, čas 57:47

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:45

Jaroslav Halák (BOS) – výhra, 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.7%, čas 59:52

Zdeno Chára (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:02

Ondřej Kaše (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41

David Krejčí (BOS) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:41

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Coyle (BOS), 2. Brad Marchand (BOS), 3. David Krejčí (BOS)

→ Carolina Hurricanes vs. Boston Bruins – podrobná karta

ARIZONA COYOTES vs. COLORADO AVALANCHE

První kolo play-off • Sobota 15. srpna 2020, 21:00 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Stav série: 2–1 COL

Coyotes získali první výhru v sérii, hrdinou Darcy Kuemper

Arizona ve třetím zápase čtvrtfinále Západní konference zdolala Avalanche, získala tedy první výhru v sérii. Hrdinou duelu se stal brankář Darcy Kuemper, který předvedl celkem 49 úspěšných zákroků.

Povedené utkání ovšem zažil rovněž Derek Stepan, jenž v sedmé minutě vsítil úvodní branku; dále měl čtyři střely na bránu, zablokoval čtyři střely soupeře a na ledě strávil 21 minut a 38 vteřin.

Branky a nahrávky

7. Stepan (Keller, Hall), 40. Richardson (Garland, Demers), 59. Hall ENG,

60. Crouse ENG (Söderberg, Demers) – 34. Burakovsky (Girard), 60. Rantanen (Makar, MacKinnon)

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 51 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – výhra, 49 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96.1%, čas 60:00

Pavel Francouz (COL) – prohra, 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90.5%, čas 57:45

Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – prohra, 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90.5%, čas 57:45

Tři hvězdy utkání

1. Darcy Kuemper (ARI), 2. Conor Garland (ARI), 3. Nathan MacKinnon (COL)

→ Arizona Coyotes vs. Colorado Avalanche – podrobná karta

COLUMBUS BLUE JACKETS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

První kolo play-off • Neděle 16. srpna 2020, 01:30 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Stav série: 2–1 TBL

Lightning se ujali vedení v sérii, výhru trefil Victor Hedman

Tampa Bay ve třetím zápase čtvrtfinále Východní konference porazila Blue Jackets, ujala se tak znovu vedení v sérii. Vítěznou trefu obstaral ve 39. minutě obránce Victor Hedman.

Brayden Point vstřelil jeden gól a bodoval zatím ve všech šesti zápasech, pokud jde o letošní boje o Stanley Cup. Joonas Korpisalo v bráně Columbusu si vybral trochu slabší večer, stále ale předvedl celkem 31 úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

22. Nash (Nyquist), 42. Robinson (Nash, Wennberg) – 16. Killorn (Cirelli, Bogosian), 35. Point (McDonagh, Kučerov), 39. Hedman (Verhaeghe, Paquette)

Statistické okénko

Střely na bránu: 17 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – prohra, 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.2%, čas 58:19

Andrej Vasilevskij (TBL) – výhra, 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88.2%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:45

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01

Tři hvězdy utkání

1. Victor Hedman (TBL), 2. Brayden Point (TBL), 3. Gustav Nyquist (CBJ)

→ Columbus Blue Jackets vs. Tampa Bay Lightning – podrobná karta

CHICAGO BLACKHAWKS vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

První kolo play-off • Neděle 16. srpna 2020, 02:00 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Stav série: 3–0 VGK

Golden Knights mají postup na dosah, výborný Marc-André Fleury

Vegas ve třetím zápase čtvrtfinále Západní konference zdolali Blackhawks, mají na dosah postup do druhého kola play-off. Výborný výkon podal brankář Marc-André Fleury, jenž předvedl celkem 26 úspěšných zákroků.

Skóre klání otevřel v páté minutě William Karlsson, když skóroval při vlastním oslabení. Patrick Brown se trefil při své premiéře v play-off a byla z toho také vítězná branka.

Branky a nahrávky

47. Määttä (Caggiula, Kane) – 5. Karlsson SHG (Stone), 36. Brown (Tuch, Schmidt)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Corey Crawford (CHI) – prohra, 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92.3%, čas 58:05

Marc-André Fleury (VGK) – výhra, 26 zákr., 1 OG, úspěšnost 96.3%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:46

Tři hvězdy utkání

1. Marc-André Fleury (VGK), 2. Patrick Brown (VGK), 3. Corey Crawford (CHI)

→ Chicago Blackhawks vs. Vegas Golden Knights – podrobná karta

Tohle musíte vidět!

Nálepku "nejlepší akce" dnes dostává William Karlsson a jeho trefa při vlastním oslabení. Hokejista se blýskl výstavním bekhendem, přičemž tak otevřel skóre utkání mezi Chicagem a Vegas.

Nepřehlédněte

Tuukka Rask z rodinných důvodů do zbytku play-off NHL nezasáhne. Pro ambice Bruins je to obrovská rána. Do pozice jedničky se nyní posune Jaroslav Halák.

