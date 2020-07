Souboj o Vezinu: Vasilevskij jako Brodeur, Hellebuyck může přepsat historii Jets

Borec s největším počtem čistých kont. Jeden z nejstabilnějších gólmanů NHL v uplynulé dekádě. Muž, který se potřetí za sebou dostal mezi TOP 3 brankáře sezony. Connor Hellebuyck, Tuukka Rask a Andrej Vasilevskij. Nejlepší liga světa v pátek oznámila, že právě tito tři borci se budou ucházet o prestižní Vezinovu trofej.

Vezina Trophy je na základě hlasování generálních manažerů klubů NHL každoročně udělována nejlepšímu brankáři soutěže. Už se stalo pravidlem, že jde o těsné rozhodování, ale letos to platí dvojnásob.

Hellebuyck, Rask i Vasilevskij mají obrovský podíl na výsledcích svých týmů a od začátku základní části až do jejího konce předváděli konzistentní výkony. Ať už si nakonec fotku s Vezinou udělá kterýkoliv z nich, bude to zaslouženě.

První brankář Jets s Vezinou?

Brankář Winnipegu je dost možná hlavním důvodem, proč se Jets nakonec dostali do rozšířeného play-off pro 24 týmů. Přestože obrana Stíhaček tentokrát patřila k slabším, Connor Hellebuyck zvládl v krizových momentech zavřít vrata na sto západů a dotáhnout tým k výhře.

V 58 odehraných zápasech (což je na dnešní poměry velká porce duelů) vychytal 6 čistých kont a v této statistice opanoval NHL. Mezi TOP 10 gólmany skončil také v procentuální úspěšnosti zákroků (92.2 %) a zaznamenal parádních 31 vítězství.

„Doufám, že budu na letošních výsledcích stavět a pokračovat v dobrých výkonech. Jak člověk získává více zkušeností, naučí se sám se sebou pracovat a zvládat lépe svou hru,“ sdělil novinářům z nhl.com Hellebuyck.

Pokud by Vezina Trophy obdržel, stal by se vůbec prvním gólmanem v historii Winnipegu (a Atlanty), který to dokázal.





Pan konzistentní

Tuukka Rask si čas v brankovišti Bostonu poctivě dělil s Jaroslavem Halákem, mezi třemi tyčemi letos strávil „jen“ 41 utkání. Společně se slovenským kolegou však vybojoval Jennings Trophy pro nejméně inkasující gólmany ročníku a ovládl statistiku průměru obdržených gólů na zápas (2.12). Navíc jen těsně nezvítězil v procentuální úspěšnosti zákroků (92.9 %).

Co je zajímavé, ve 27 z 41 odchytaných střetnutí vždy inkasoval 2 nebo méně branek. Rask byl tentokrát konzistentní jako hrom a rozhodně má šanci navázat na vítězství Vezina Trophy ze sezony 2013/2014.

Snad ani nemusíme připomínat, že finský šikula byl loni s Bostonem jediný krok od zisku Stanley Cupu.

„Jak postupně plynou roky, učím se o své hře více a více detailů, stejně jako o sobě samém a o tom, co je potřeba dělat pro úspěch,“ komentoval Rask svou nominaci v podobném duchu jako Hellebuyck.





Vasilevskij ve stopách Brodeura

Na závěr žhavý favorit? Možná ano, možná taky ne.

Andrej Vasilevskij je po statistické stránce bez diskusí nejlepším brankářem posledních let, Vezinovu trofej obhajuje.

Potřetí za sebou měl nejvíce výher (35) a ve 21 utkáních v řadě pro Tampu Bay vychytal aspoň bod. Nevídané, parádní, skvostné.

V průměru obdržených branek, procentuální úspěšnosti zásahů ani počtu čistých kont se do TOP 10 nevtěsnal, to ale nakonec nemusí hrát v hlasování velkou roli.

Ruský rychlík je potřetí za sebou ve finále hlasování o Vezinu. A jako první brankář od roku 2008 ji může získat dvakrát po sobě. Naposledy to dokázal legendární Martin Brodeur.

„Myslím, že většina lidí bude souhlasit, že v NHL nemůžete být dobrým brankářem bez skvěle hrajícího týmu. Napříč ligou je tolik hokejistů, kteří se vám snaží dát gól. Cenu by zasloužil celý náš kádr,“ podotkl Vasilevskij skromně.





Kdo si nakonec Vezina Trophy odnese? Dozvíme se to během konferenčních finále, nebo před začátkem finále Stanley Cupu.

