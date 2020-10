Šok! Hall dal ostatním zájemcům košem a míří do Buffala

O Taylora Halla byl po otevření trhu s volnými hráči obrovský zájem, kanadskému forvardovi se prý ozvalo až 25 týmů. O osmadvacetiletého rodáka z Calgary stáli především v Nashvillu, Columbusu, Bostonu či Montrealu. Hall se ale nakonec vydal úplně jinou cestou.

Podepsal totiž roční smlouvu s Buffalem! Bývalá jednička draftu a vítěz Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče ligy si vydělá 8 milionů dolarů (7 milionů je výše platu, milion podpisový bonus).

„Jsme velice hrdí, že si Taylor vybral náš klub. Máme jeden k druhému vzájemnou důvěru, a tak se můžeme pustit rovnou do práce,“ hlásil nadšený trenér Sabres Ralph Krueger, pod nímž Hall prožil produktivní sezónu 2012/2013 v Edmontonu.

Smlouva obsahuje klauzuli o nevyměnitelnosti, Taylor Hall tak v Buffalu s nejvyšší pravděpodobností stráví celou příští sezónu. GM Kevyn Adams navíc na zvláštní tiskové konferenci potvrdil, že má zájem i o spolupráci dlouhodobého charakteru.

Taylor Hall volbou Buffala šokoval hokejový svět. Po vyřazení s Arizonou totiž přiznal, že by rád podepsal smlouvu s týmem, který bude bojovat o Stanley Cup. Sabres se přitom neprokousali do play-off už devět let v řadě, což je nejdelší období neúspěchu v klubové historii.

Share on Google+