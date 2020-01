Slevu po mně nechtějte, vzkazuje Lehner Chicagu. Pod cenou už nepodepíše

Loni kandidoval na Vezinu pro nejlepšího gólmana NHL a mezi naprostou špičku patří Robin Lehner i nyní. Poté co se hřmotný Švéd zdárně vypořádal s démony, prodává svůj um naplno. Potvrzuje, co se o něm říkalo dlouhé roky - že má nevídaný talent a může se prodrat mezi absolutní světovou gólmanskou elitu. Teď by byl rád podle toho placen.

Je logické, že Lehner pokukuje po životní smlouvě.

V posledních letech se osvědčil, opakovaně září. Vysokou kvalitu výkonů drží i bez "dozoru" v podání známého guru Mitche Korna, který cepuje brankáře NY Islanders.

Chicago v něm našlo důležitou oporu. A výtečnou konkurenci pro Coreyho Crawforda, jemuž se v této sezoně také opravdu daří.

Navíc rodák z Göteborgu chytá v době, kdy Sergej Bobrovskij po třicítce podepsal kontrakt na 70 milionů dolarů, Carey Price ročně bere 10,5 milionu a Andrej Vasilevskij má v kapse pakt až do roku 2028.

Lehner by rád měl podobnou jistotu. Že se podobné dohody s gólmany často nevyplácí? "Ale to samé platí i u hráčů z pole, ani u nich to pokaždé nevyjde," povídá poslední vítěz Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji.

Je klidně možné, že Lehner zůstane i v dalších letech u Blackhawks. Dopředu ale hlásí, že tentokrát by si rád sáhl na pořádný balík peněz (ne že by současných pět milionů dolarů bylo k zahození) a byl férově ohodnocený.

"Celý život jsem dával slevy," načal svůj odpověď pro NHL.com. "Na druhou stranu ani netoužím po tom, aby mě někdo přeplácel. Prostě chci cítit respekt a uznání, jaké si podle mého názoru zasloužím."

Lehner, které náznaky svého mistrovství předváděl i v Buffalu a Ottawě, nechá vyjednávání na agentovi. Je si jistý, že ten s chicagským generálním manažerem Stanem Bowmanem něco vymyslí. V tradičním klubu se mu líbí, pozdávají se mu spoluhráči i prostředí.

Pokud by si s Černými jestřáby Lehner neplácl, o zájemce napříč NHL nebude mít nouzi. "Spousta klubů potřebuje brankáře a po této sezoně jich příliš k dispozici nebude," ví, že mu situace na volném trhu bude hrát do karet.

V aktuálním ročníku zatím odchytal 28 partií a zkrotil 92,2 % střel soupeřů. Očekávanou úspěšnost zákroků překonává o celé procento, což ho mezi pravidelně chytajícími brankáři řadí na šesté místo.

