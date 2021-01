Silnější a sebevědomější. Zadina se učí od Ryana a říká: Chci do prvních dvou lajn Detroitu

Dobře ví, že může zažít veledůležitý průlom. Prorazit mezi stálice a hvězdy NHL. A tak na sobě Filip Zadina poctivě dřel. Makal v posilovně, aby tělo obalil svaly. A podstupoval náročné souboje v české extralize, kde oblékl dres Třince a poslouchal pokyny i svého otce Marka. Jednoho z trenérských asistentů Ocelářů. Do zámoří dorazil Zadina junior sebevědomější a silnější, což se samozřejmě detroitským Red Wings zamlouvá.

"Jsem rád, že hrál v Česku. Nabral tam cenné zkušenosti," říká o Zadinovi kouč Rudých křídel Jeff Blashill.

"Pro šikovného útočníka, obzvlášť když není zrovna vysoký, je hodně důležité podstupovat bitvy o kotouče s urostlými chlapy. Díky tomu se naučí udržet na puku. Extraliga je v tomto ohledu dobrou školou, v té soutěži hrají pořádní pořízci, žádné slečinky," dodává pro Detroit Free Press.

Zadina, šestka draftu 2018, doma odehrál 17 zápasů. Blýskl se osmi góly. Nejzářivější moment? I v zámořském klubu si všimli parádní akce, při níž vykoupal detroitského spoluhráče Filipa Hronka.

Teď by Blashill rád viděl od Zadiny podobné akce také v NHL. Chce, aby pravidelně bodoval. Aby ukázal, že může být jedním z tahounů mužstva. Náznaky toho, že by klidně jedním z vůdců ofenzívy Red Wings mohl být, ukázal na přelomu roku 2020.

Zadina začínal ročník 2019/2020 na farmě, po svém povolání nahoru ale zvládl za 28 zápasů hned 15 bodů. Blashillovi se jeho hra líbila mnohem víc než v minulosti. "Právě tehdy nabral sebevědomí, byl s pukem dynamičtější, víc si věřil," všímal si známý trenér.

Poté se sice zranil a následně NHL zastavila koronavirová pandemie, nicméně důvěra ve vlastní kvality Zadinovi zůstala.

A nyní by měl být pardubický rodák zase o kousek lepší. I díky zmíněným lekcím z extraligy a dřině mimo led. "Když jsem se loni na jaře uzdravil, měl jsem spoustu času na sobě pracovat. Nabral jsem svaly," pověděl.

Blashill našel pro talentovaného Čecha nové spoluhráče, byl by rád, aby bodovou produkci obstarávala i jiná lajna než ta Dylana Larkina. Zadina momentálně trénuje ve formaci s Robbym Fabbrim a americkým veteránem Bobbym Ryanem.

"Snažím se od Ryana okoukat co nejvíc. Udělá to ze mě lepšího hokejistu," věří Zadina. "Udělám všechno pro to, abych mohl nastupovat v jedné z našich prvních dvou lajn. I díky zápasům v Česku si na ledě s pukem věřím víc, než kdykoliv dříve. Extraliga mi pomohla," doplňuje.

Brzy dostane možnost předvést, kam až ho čerstvé zkušenosti i tréninková dřina posunuly. Bude z něj jeden z nejlepších krajánků v NHL?

