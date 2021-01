Síla v bráně jako základ úspěchu. Které týmy se budou moct o své muže v masce nejvíce opřít?

Manažeři a trenéři každoročně pečlivě přemýšlejí a probírají, kterými jmény obsadí brankářský post ve svém týmu. Právě muži v masce jsou těmi klíčovými, kteří mohou posunout celé mužstvo raketovou rychlostí k co nejlepším výsledkům. Které celky tedy mohou mít v brankovišti na začátku nové sezony největší kvalitu?

Arizona Coyotes

Když budeme hledat tým, který v loňské sezoně jednoznačně nejvíce drželi brankáři, tak odpověď zní Arizona. Zkušená brankářská dvojice Darcy Kuemper – Antti Raanta se skvěle doplnila. Finský brankář Raanta odchytal v základní části 33 utkání s bilancí 92,1% úspěšnosti zákroků. Jeho kolega Kuemper sice stál v bráně „jen“ devětadvacetkrát, ale statistiky měl ještě lepší. Dosáhl téměř 93 % zákroků a v tabulce gólmanů s větší než dvacetizápasovou vytíženosti si vedl jako třetí nejlepší v soutěži. Kuemperovi se povedlo i play-off. Hlavně díky jeho výkonnosti Arizona postoupila přes Nashville, ovšem ani on už v 1. kole nestačil na velkou ofenzivní sílu Colorada.

Coyotes skončili v loňské základní části až na 11. pozici v konferenci, ovšem v počtu obdržených branek byli na Západě druzí nejlepší. Ve prospěch ceny a výkonu brankářů Arizony mluví i jejich finanční ohodnocení. Oba si ročně přijdou lehce nad 4 miliony dolarů, otázkou však zůstává, jak s nimi vedení klubu naloží v létě 2021. Raantovi totiž končí smlouva a Kuemperovi kontrakt vyprší o rok později. Nicméně i čtyřiadvacetiletý Adin Hill se jeví jako kvalitní sázka do budoucna. V loňské sezoně dostal šanci ve třinácti zápasech a také on si vedl slušně s bilancí 91,8 %.

Boston Bruins

Už několik let se říká, že Boston má jednu z nejkvalitnějších brankářských dvojic v NHL. Tuukka Rask a Jaroslav Halák toto tvrzení potvrdili i v minulé sezoně. Rask zasáhl do jednačtyřiceti zápasů, ve kterých se jen o chlup nedostal k 93% úspěšnosti. Halák chytal v jednatřiceti zápasech a po sezoně se zastavil na čísle úspěšnosti zákroků 91,9 %. Oběma brankářům po sezoně končí smlouva a u Fina Raska se již několikrát spekulovalo o jeho možném konci v NHL. Pětatřicetiletý Halák si bude muset případnou smlouvu vybojovat stabilními a jistými výkony i v letošním ročníku.

Tuukka Rask navíc nezasáhl do podzimního play-off. Z rodinných důvodů opustil „torontskou bublinu“ a pozici jedničky přenechal Halákovi. Slovenský gólman pomohl vyřadit Carolinu, avšak na silnou Tampu to už v dalším kole nestačilo. Vůbec poprvé se v bráně Bruins objevil Daniel Vladař a rovnou z toho byl debut v play-off. Český talent patřil v uplynulých dvou sezonách k oporám farmářského týmu Providence Bruins. V případě zdravotních potíží Raska nebo Haláka tak má kouč Cassidy rozhodně kam sáhnout. Vladař navíc s přehledem zvládl i šest letošních zápasů v extraligových Pardubicích, kterým pomohl ke čtyřem výhrám se skvělou úspěšností 95,6 %.

Tampa Bay Lightning

U Tampy ani tak neplatí, že by její brankářská dvojice byla vyrovnaná, ale když mezi tyčemi stojí Andrej Vasilevskij, tak se jedná o záruku velké kvality. Šestadvacetiletý Rus svou pozici v 1. kole na draftu 2012 zatím bohatě naplňuje. On byl tím klíčovým mužem, který pomohl Bleskům k zisku jejich druhého Stanley Cupu v historii. V základní části odchytal 52 zápasů s úspěšností 91,7 %. Na svá čísla z předchozích dvou základních částí sice nenavázal, ale na ty se nakonec vyšplhal v rozhodující fázi sezony. V play-off se Vasilevskij podepsal pod všechny výhry svého týmu a k tomu všemu si udržel průměr jen necelých dvou inkasovaných branek na zápas.

Lukrativní kontrakt Vasilevského bude platný až do sezony 2027/2028. Kdyby se však jasná jednička Tampy v průběhu sezony zranila, tak velký důvod k panice by přijít nemusel. Náhradní brankář Curtis McElhinney má bohaté zkušenosti. V pozici dvojky se naplno adaptoval. V minulé sezoně odchytal osmnáct zápasů a rozhodně nepropadl. Jako náhradník si vedl slušně i při svých předchozích štacích v Carolině nebo Torontu.

A co další týmy?

Také u týmu Vegas Golden Knights může být brankářský post extrémně silný. Marc-André Fleury ukázal, že ještě do starého železa nepatří. V letošní sezoně by se měl dělit o porci minut s Robinem Lehnerem. Posledně jmenovaný se v kádru Rytířů adaptoval po přesunu z Chicaga velmi rychle, do play-off totiž naskočil z pozice jedničky. Tato role mu zřejmě vydrží i v této sezoně, neboť Lehner má skvělá čísla a navíc je v ideálním hokejovém věku.

Zajímavé bude sledovat gólmany i v Dallasu. Anton Chudobin patřil v minulé sezoně k největším překvapením mezi třemi tyčemi. Na začátku nové sezony vstoupí do hry jako jednička, neboť jeho konkurent Ben Bishop je stále zraněný. Velká budoucnost se v Dallasu připisuje i mladíku Oettingerovi, jehož si Stars vybrali v 1. kole draftu 2017. Navíc i on, podobně jako Vladař, debutoval v NHL při play-off 2020.

