Příznivci National Hockey League se momentálně zaměřují především na situaci kolem pandemie koronaviru. Zajímá je, zda bude sezona 2019-20 pokračovat či nikoliv.

Stanley Cup se dosud neuděloval pouze ve dvou případech. Poprvé tomu tak bylo v roce 1919, tehdy řádila španělská chřipka; potom ještě na jaře 2005 – kvůli výluce.

Druhá zmiňovaná situace je pro nejlepší hokejovou ligu stále dost bolestivá.

I proto chce vedení soutěže letošní sezonu dohrát za každou cenu. O snažení NHL čteme téměř každý den.

Pohár pro vítěze nejlepší hokejové ligy je označován za nejcennější sportovní trofej na světě. Aby také ne... Vždyť pokud jej chcete získat, musíte odehrát 82 zápasů v základní části, postoupit do play-off a zde potom získat 16 výher.

Samotné finále Stanley Cupu patří mezi nejsledovanější sportovní akce.

Po jeho skončení propukne na jedné straně nepopsatelná radost, na straně druhé vidíme naopak obrovské zklamání.

Od ročníku 2005-06 byly zavedeny platové stropy. I přesto jsme mohli vidět tři mini dynastie: Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins.

Pár týmů vyhrálo Stanley Cup docela překvapivě. V tom smyslu, že větší šanci měly dříve, ale uspěly až v době, kdy byli spíše jiní favorité. Příkladem mohou být Washington Capitals v roce 2018.

Také tady ovšem bylo (a stále je) několik týmů, které dlouho patřily (patří) mezi nejlepší, pohár ovšem nezískaly. A právě tohle nás bude zajímat v tomto článku.

Neotálejme už a podívejme se na šest nejlepších týmů v éře platových stropů, které nevyhrály Stanley Cup.

Pozn.: Mini žebříček sestavil reportér Luke Fox z kanadského zpravodajství Sportsnet. Autor článku zde udělal jednu malou úpravu.

6. Ottawa Senators ... 2006 až 2007 a 2016-17

Současní Senators se nachází už nějakou chvíli v přestavbě. Při uzávěrce přestupů tak nyní "rozhazují" své nejlepší hokejisty, aby získali volby v draftu či prospekty (mladíky).

Momentálně jsou ligovým otloukánkem, před 15 lety však platili za velmi silný tým. Patřili mezi největší favority na pohár.

V roce 2007 hráli finále Stanley Cupu proti Anaheim Ducks, avšak neuspěli. Chyběly jim tři výhry, sérii prohráli 1:4 na zápasy. V té době za ně váleli Daniel Alfredsson, Dany Heatley, Wade Redden nebo útočník Jason Spezza.

„Pronásleduje mě to dodnes. Série sice měla jenom pět zápasů, herně se ale jednalo o vyrovnanou bitvu," poznamenal nedávno Spezza.

„Měli jsme tým, který měl šanci vyhrát. Stále o tom přemýšlím, některé věci jsme možná mohli řešit trochu jinak. Jako hokejista tyhle záležitosti z hlavy prostě nevymažete," doplnil.

Ottawa jinak měla silný kádr už někdy od sezony 2002-03. Nesmírně blízko úspěchu byla i před pár lety, kdy prohrála konferenční finále s Penguins po sedmizápasové bitvě – poslední utkání zde navíc rozhodovalo až prodloužení.

5. Nashville Predators ... 2016 až 2019

Podobně jako Senators, tak i Predators stále čekají na svůj první Stanley Cup. Největší šance měli v posledních pár sezonách.

Konkrétně musíme vypíchnout ročník 2016-17, kdy se ukázali ve finálové sérii proti Pittsburghu. Tady neuspěli 2:4 na zápasy, poslední šestý zápas ale dost ovlivnilo zaváhání hlavního rozhodčího Kevina Pollocka.

Nashville se tehdy těšil z úvodního gólu, avšak jmenovaný sudí hru přerušil v domnění, že brankář Matt Murray drží puk ve své moci. Avšak touš byl úplně volný v brankovišti...

Bohužel pro Predators, stává se... Tým měl další šanci hned následující sezonu, vyhrál základní část, a získal tak poprvé Presidents' Trophy. Jenže ve druhém kole vyřazovacích bojů nestačil na divizního soupeře, Winnipeg Jets.

Na jedničku vyšla Nashvillu také základní část 2018-19, znovu si podmanil Centrální divizi. V play-off ale následovalo rychlé loučení – prohra s divizním soupeřem, Dallas Stars 2:4 na zápasy.

Pokud vezmeme v potaz procentuální zisk bodů, i letos by si Predators zahráli play-off. Ovšem těžko říct, zda by dokázali nějak napodobit (nebo dokonce vylepšit) tažení z jara 2017, kdy zaznamenali bilanci 14-8.

4. Vancouver Canucks ... 2007 až 2015

Canucks možná ani moc nevadila výluka 2004-05. Týmu totiž posloužila jako takový odrazový můstek.

V letech 2007 až 2015 Vancouver patřil v NHL k tomu nejlepšímu. Určitě, našli bychom pár výjimek. ... Celkově vzato ale v uvedeném období zanechal velmi sympatický dojem, o tom žádná.

Příznivci týmu nejvíc vzpomínají na rok 2011 a finále Stanley Cupu proti Boston Bruins. Jednalo se o neúspěšnou sedmizápasovou bitvu. Na soupisce bychom zpozorovali dvojčata (Daniela a Henrika Sedina) či Roberta Luonga.

Canucks ovládli základní část 2010-11 a 2011-12, dvakrát po sobě tak získali Presidents' Trophy. Za obě sezony zapsali celkem 105 výher. Neskutečné číslo!

Sedm postupů do play-off a šest úspěšných sérií z devíti ročníků. Taková je bilance Vancouveru v letech 2007 až 2015.

Aktuálně má na svém kontě šňůru čtyř nepostupů do vyřazovací části. Ročník 2019-20 je ale docela příslibem do budoucna. Jsou tady útočníci Brock Boeser, Bo Horvat, Elias Pettersson nebo obránce Quinn Hughes.

3. New York Rangers ... 2006 až 2017

V letech 2006 až 2017 Rangers zaznamenali 11 účastí v play-off, absentovali pouze na jaře 2010. Vyhráli přitom hned 11 sérií. Opravdu skvělá vizitka.

Nejblíže úspěchu byl New York v roce 2014, ve finále ovšem padl s Kings 1:4 na zápasy. Celkem třikrát se probojoval do konferenčního finále, kromě 2014 také 2012 a 2015.

Obrovský kus práce odvedl brankář Henrik Lundqvist. Právě jeho vynikající výkony byly hlavním důvodem, proč se zde Rangers tak dařilo.

Mimochodem, za sezonu 2014-15 tým získal Presidents' Trophy. Jednalo se o jejich nejlepší ročník v klubové historii, když zapsali bilanci 53-22-7 se ziskem 113 bodů.

Poslední dvě sezony se jim nevydařily, letos ale Rangers udělali krok vpřed. Za postupem do vyřazovacích bojů je táhli hlavně útočníci Artěmij Panarin, Mika Zibanejad.

Lundqvist má smlouvu ještě na příští rok, potom asi ukončí kariéru. Mezi tyčemi jej nahradí brankář Igor Šesťorkin, dobře vypadá i brankář Alexandar Georgiev. Podaří se jim napodobit slavného kolegu?

2. San Jose Sharks ... 2006 až 2019

Těch šancí bylo nespočet. Za posledních 14 let Sharks nepostoupili do play-off pouze jednou, a to v roce 2015.

Zaznamenali 14 vyhraných sérií, celkem čtyři postupy do konferenčního finále (2010, 2011, 2016, 2019) a jednu účast ve finále Stanley Cupu (2016). O pohár si zahráli s Penguins, prohráli 2:4 na zápasy.

Za období 2006 až 2019 si v osmi sezonách připsali více než 100 bodů.

Ročník 2008-09 pro ně znamenal Presidents' Trophy, zapsali bilanci 53-18-11 se ziskem 117 bodů.

Není tak divu, že Doug Wilson je momentálně druhým nejdéle sloužícím generálním manažerem v nejlepší hokejové lize.

San Jose ale prostě mělo alespoň jednou získat Stanley Cup. Zajímavostí je, že ve čtyřech případech ho vyřadil tým, jenž se stal později šampionem. Loni to byli St. Louis Blues.

Nyní už Sharks bojují s časem. Důkazem nám budiž letošní sezona, kdy jsou až na samém dně Západní konference. Třeba ale "překvapí", tak jako výše zmiňovaní Capitals. Uvidíme.

1. Tampa Bay Lightning ... 2015 až nyní

Lightning nemají na svém kontě tolik promarněných příležitostí jako San Jose. Na prvním místě jsou především díky minulé sezoně.

Ročník 2018-19 měl být jejich. V základní části zapsali bilanci 62-16-4 se ziskem 128 bodů. Jednalo se o jednu z nejlepších sezon v historii celé NHL. Vyrovnali rekord v počtu výher (62), který vytvořili Detroit Red Wings 1995-96.

Jenže přišly vyřazovací boje a pohoda Tampy byla fuč. Výprask od Columbus Blue Jackets 0:4 na zápasy znamenal pro Lightning obří zklamání.

Ale rozhodně to nebylo pouze o posledním ročníku. Vůbec nejblíž Stanley Cupu byla Tampa na jaře 2015. Ve finálové sérii, šestizápasové bitvě, ovšem nestačila na Blackhawks.

Za minulých pět let se celkem třikrát podívala do konferenčního finále (ještě 2016 a 2018). Zde se mimo jiné objevila i v roce 2011. Vždy přitom rozhodoval až zápas číslo sedm.

Pokud mrkneme do statistik, od ročníku 2012-13 jsou Lightning nejlepším týmem, co se výher týče (361). Určitě se modlí, aby se letošní sezona dohrála. Jejich jádro je ale stále docela mladé, kvalitní šance budou i v dalších letech.

