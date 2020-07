Seguinův střelný prach vlhne. Chemie s Gurjanovem a Hintzem nezafungovala

Pokud vyškrtnete jména Tyler Seguin, Denis Gurjanov a Roope Hintz ze sestavy Dallasu, letošní gólová produkce týmu se zúží zhruba o třetinu. Jejich vzájemné propojení v jedné formaci vypadá na papíře jako neomylný recept na ofenzivní úspěch. Jenže jak ukazují poznámky dlouholetého pozorovatele Stars Seana Shapira, není všechno zlato, co se třpytí. Souhra zmíněných borců v tréninkovém kempu drhne, Seguin na své mladší kolegy rychlostně nestačí a v modelových zápasech se zdaleka nedostává k zakončení tak často, jak je u něj zvykem.

Trenér Rick Bowness sjednotil právě tyto tři hráče proto, aby zajistil Stars snadný průnik do útočného pásma. Nikdo v sestavě Dallasu nedisponuje tak raketovým startem jako Rus Gurjanov se svým finským spoluhráčem Hintzem. Střed hřiště je jejich hokejovým rájem. Pokud tam naberou potřebnou rychlost, málokterý obránce v lize je dokáže zastavit bez porušení pravidel.

Seguin měl toto duo čiperných útočníků pozvednout nejen svými bohatými zkušenostmi, ale také výtečnou schopností nebezpečného zakončení prakticky z jakékoliv pozice. Jenže od roku 2016, kdy kanadský centr protrpěl zranění achilovky, se na jeho řadící páce vytratil šestý rychlostní stupeň. To je pro výslednou podobu plánované spolupráce zcela zásadní. Seguin se nestíhá dostavit na místa, kde by mu noví parťáci mohli předložit puk k jeho pověstné ráně.

A tak zatímco v posledních pěti sezonach mohli fanoušci třikrát sledovat, jak Tyler Seguin překonává milník 300 střel, v předchozím utkání byl jen stínem skvělého snajpra. Za 45 minut hracího času zvládl tři zakončení - jedno namířil vedle, další propagační pokus vyslal chvíli po buly, ve své největší šanci procvičil hruď brankáře Bishopa. Jeho zklamaný pohled do stropu arény hovořil za vše. A nejde pouze o jeden tréninkový duel. Podobné momenty jsou u tohoto tria k vidění od startu kempu, kdy spolu začali hledat tu správnou chemii.

Experiment ale zřejmě dozrál do chvíle, kdy je třeba říct dost. Gurjanov a Hintz jsou známí tím, že na třetího člena formace tak trochu kašlou. Dejte jim puk a oni se postarají o rozruch, nezatěžujte je ale povinností přihrávat. V součtu měli v této sezoně skromných 13 prvních asistencí, v sedmi případech se navíc jednalo o jejich vzájemnou kombinaci.

Jak z toho ven?

Stars by se mohli vrátit k modelu, který v této sezoně už zafungoval. Mezi Hintze a Gurjanova by se znovu vměstnal Jason Dickinson. Ten umí myslet na zadní vrátka a svým kolegům nabízí přesně mířenými pasy dostatek prostoru ve střední části kluziště. Zároveň není žádným velkým střelcem. Za 170 utkání v NHL dal jen 15 branek. Prakticky mu tak nezáleží na tom, jestli ho kolegové osloví finální přihrávkou nebo ne.

Seguin by se naopak mohl posunout zpátky mezi Jamieho Benna a Correy Perryho. Zejména kapitán Stars umí puk citlivě podržet, upoutat na sebe pozornost a v nestřežený okamžik předeslat gólový pas na někdejšího člena soupisky Bruins. Ten pak dostává na výběr - může rovnou pálit na rozklepaného brankáře, anebo vylákat bránícího hráče a poskytnout šanci najíždějícímu Perrymu.

Poslední formace, která by mohla přinést Dallasu ofenzivní vzkříšení, by zůstala beze změny. Mattias Janmark a Alexander Radulov by se i nadále snažili probudit střelecký kumšt veterána Pavelskiho.

V základní části nastříleli Stars 180 branek. Pokud by se liga orientovala výhradně na základě této statistiky, skončil by Dallas předposlední ve své konferenci před Los Angeles. Středeční tréninkový mač sice nabídl devět gólů, ale za zelený tým skórovali pouze hráči, kteří budou v lepším případě na tribuně (Justin Dowling, Ty Dellandrea a Nick Caamano).

V play off se bez produktivních forvardů vyhrávat nedá. Neutralizace Tylera Seguina by Stars vyšla pěkně draho. A to není jen prázdné klišé. Nejlépe placený hráč mužstva ročně pobírá 9,85 milionu dolarů.

