Seattle si vybral slogan, který se teď bojí použít. Bude se „vypouštět kraken“?

S volbou názvu, odkazujícího na mytického hlavonožce, vyvstala v Seattlu touha sestavit také nějaký interesantní marketingový slogan. Něco, co by pobavilo, přitáhlo pozornost a současně určitým způsobem reprezentovalo novou organizaci na mapě NHL.

Online e-shop už dávno nabízí nejrůznější reklamní zboží a předměty s nápisem „Release the Kraken“ (Vypusťte Krakena). Záměr samozřejmě byl použít slogan nejrůznějšími způsoby také během zápasů. Kultovní slovní spojení, dobře známé z knih a filmů, mělo posloužit při tvorbě identity nováčka NHL.

Má to ovšem jeden háček. V současné Americe se může jevit dvojsmyslně. Stalo se totiž synonymem pro kampaň končícího prezidenta Donalda Trumpa, zpochybňujícího výsledky posledních voleb. Stačí zadat slovo do jakéhokoli vyhledávače a odkazy na Trumpa budou četné.

Vypuštěný „kraken“ s horou důkazů o neplatnosti voleb se měl postarat o to, aby Joe Biden nenastoupil do Bílého domu jako nový prezident. Z hokejového hlediska povedené slovní spojení tak v nynější době páchne konspirací a politikou. Nosit tričko s podobným nápisem bohužel aktuálně znamená značnou nejistotu stran skutečného významu.

Viceprezidentka hokejové organizace Katie Townsendová odmítla spolu s ostatními členy managamentu vše komentovat. E-shop zřejmě brzo přestane trička, samolepky, hrnky a další předměty s tímto slovním spojením nabízet.

K věci se nicméně vyjádřila řada marketingových odborníků, kteří nevidí vše tak černě. Budoucnost může vést a nejspíš povede k tomu, že spojení s Donaldem Trumpem postupně vyvane.

Kraken vstoupí do ligy až na podzim příštího roku. Tedy pokud se vše bude vyvíjet normálně a sezóna 2021-22 začne v obvyklém termínu. Do té doby by měl i povolební chaos vyhasnout a slogan snad bude opět „volný“, bez jakýchkoli postranních významů.

S trenérem nespěcháme

Dostatek času na postupnou stavbu nového týmu nenutí managament ani k unáhlené volbě hlavního trenéra. „Žádný spěch. Stále nemáme představu, jak bude vypadat sezóna 2020-21, ani kolik zápasů se v ní bude hrát,“ svěřil se minulý týden ESPN generální manažer Ron Francis.

Příští ročník je pro Seattle důležitý především proto, že po jeho skončení proběhne tzv. „expansion“, tedy rozšiřovací draft, při němž si za daných podmínek vybere nováček od ostatních klubů hráče. Bylo by jistě vhodné, aby si k tomu řekl svoje už i nový kouč. Pro zajímavost, Vegas Golden Knights takto jmenovali Gerarda Gallanta v roce 2017 dva měsíce před draftem.

Tradičně uvážlivý Ron Francis naznačuje, že nemíní spěchat. „Než se rozhodneme, chceme nejdřív prozkoumat terén,“ dodal hlavní stavitel Seattlu.





