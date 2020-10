Seattle řeší důležitou otázku. Kdo bude trenérem?

Seattle Kraken je nyní poměrně hodně v pozadí dění. Fanoušky přeci jenom více zajímalo letní zápolení o Stanley Cup, draft či hon na volné hráče. Seattle takové starosti ještě nemá. Pomalu se ale začíná řešit jedna podstatná otázka. Kdo vlastně bude trenérem?

Když se týden po zdvižení Stanley Cupu v roce 2018 objevil trenér Barry Trotz na letišti v Seattlu, strhla se na sociálních sítích velká lavina.

Trotzovi totiž končila smlouva, a tak hledal nové angažmá. Proč by do Seattlu letěl, kdyby tam nejel jednat o novém působišti, že ano? Nezáleželo na tom, že Seattle tehdy nebyl oficiálním týmem NHL, takže neměl ani žádného generálního manažera, který by s Trotzem jednal, fanoušci na sociálních sítích prostě měli jasno.

Nakonec se ukázalo, že Trotz jenom přestupoval na let do Kanady, aby se posléze upsal New York Islanders.

Seattle se více začne angažovat hned po příští sezoně, jelikož ho čeká rozšiřovací draft. Tam poskládá tým, se kterým v další sezoně bude hrát. Dá se předpokládat, že v době draftu už bude mít Seattle trenéra, ovšem jak uvedl generální manažer Ron Francis, Krakeni plánovali začít zkoumat trenérské vody až po finále letošního Stanley Cupu. Jestli se tak děje, ví jenom v Seattlu.

První možností je pochopitelně sázka na zkušenost. Jak Trotz, tak například Mike Babcock mají ve svém životopisu vítězství Stanley Cupu. Obecně by asi v Seattlu byli rádi, kdyby najali někoho, kdo už dokázal vyhrát.

Nicméně bude velmi nejisté, jestli daný trenér vyhraje i se Seattlem. Historie nám dokonce říká, že šance je minimální. Od roku 1968 dokázal jenom jeden člověk vyhrát Pohár s více než jedním týmem. Není jím nikdo jiný než legendární Scotty Bowman, jenž to dokázal s Montrealem, Pittsburghem a Detroitem.

Faktem ale zůstává, že zkušeného trenéra bude chtít Francis hlavně proto, že tým, který dá dohromady, bude úplně nový. K jeho vedení tak bude potřeba lídr se zkušenostmi z NHL.

Ano, úplně nový tým a organizace je přeci jenom naprosto výjimečné angažmá, nicméně v NHL se v postupu let prosazují už i méně zkušení trenéři.

Příkladem za všechny budiž Jon Cooper, lodivod Tampy Bay, posledního vítěze Poháru. Ten se stal hlavním trenérem Lightning v půlce sezony 12/13. Postupnými kroky z Tampy udělal jeden z nejlepších týmů ligy.

Dále zmiňme například Roda BrindAmoura, jenž dovedl ve své premiérové sezoně v roli hlavního trenéra v NHL Carolinu do finále konference.

Je těžké hodnotit práci mladších trenérů, kteří toho ještě nestihli mnoho dokázat, nicméně jenom se snažíme ukázat, že mít nezkušeného trenéra nutně neznamená být neúspěšný.

Kdyby se chtěl Seattle přeci jenom spolehnout na zkušenosti, pak se doslova nabízí jedna vyložená možnost. Její jméno je Gerrard Gallant.

Právě Gallant dostal na starost nový tým Vegas Golden Knights, jenž ve své premiérové sezoně pohádkově dokráčel až do samotného finále.

Zkušenost se zbrusu novým týmem tak má poměrně čerstvou, navíc se s tímto úkolem popasoval na výbornou. Je tak zajímavé, že s ním dle všech dostupných informací Seattle ještě nejednal.

Ať už je to v zákulisí jakkoliv, Rona Francise čeká těžká volba a čas běží. Vybere si někoho, kdo je v NHL ostříleným jménem? Nebo se trenérem stane někdo mladší a hladovější, jenž nyní úspěšně působí v AHL či na univerzitě?

