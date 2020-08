Scheifele Tkachukovi nic nevyčítá, na operaci nemusí

Úvodní část letošního play-off je za námi, v jedné ze sérií se utkal Winnipeg s Calgary. Klub z Manitoby dokázal vyhrát pouze jedno utkání a sezóna pro něj skončila. Velkou míru na tom měla ale zranění klíčových hráčů – Patrika Laineho a Marka Scheifeleho. Zvláště zákrok na druhého jmenovaného byl propírán médii několik dní. Střet brusle Tkachuka s prvním centrem Jets vypadal zákeřně, nicméně Scheifeleho již celou situaci hodil za hlavu.

„Cítil jsem, že se ke mně Tkachuk blíží velmi nekontrolovaně a chce mě jednoduše dohrát. Jsem rád, že z toho není natržená Achillovka, mohl bych pak být bez hokeje půl roku.“

Přímou diagnózu zranění ale při videohovoru s novináři z Winnipegu nesdělil, pouze projevil určitou úlevu, že vše mohlo dopadnout mnohem hůř. „Nejhorší na celém zranění bylo vyčkávání na odpovědi doktorů. Naštěstí na operaci nemusím. Doufám, že brzy budu opět stoprocentně připraven.“

A to se neví, kdy bude. Start následující sezóny je plánován na začátek prosince, tudíž do listopadu nejpozději by měl být Scheifele fit.

„Hned mi pak volal a celou situaci jsme prodiskutovali. Jsem člověk, co odpouští docela rychle. Nic mu nevyčítám, jen si jednoduše přeji, aby se celá situace nestala.“ Nyní lze jen spekulovat, jak by celá série vypadala, kdyby Jets nemuseli řešit zranění dvou výrazných opor.

Laine odehrál necelých 20 minut v prvním zápase, Scheifele ovšem musel odstoupit už po pěti minutách hry. „Jsem rád, že jsem mohl naskočit alespoň do těch tří střídání.“

Jak dlouho bude tedy Scheifelemu trvat, než se dostane zpět k plnohodnotnému tréninku? „To zatím nevím, na led ovšem nějaký čas nenaskočím. Jdu den ode dne, týden po týdnu. Uvidím, jak se budu cítit.“

Na závěr hovoru zodpověděl Scheifele otázky „Který tým teď hraje nejlépe a který tým může být považován na černého koně play-off“.

Nejlepší tým – Philadelphia Flyers.

Černý kůň – Vancouver Canucks.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+