Samostatná divize jen pro kanadské týmy. I tak může vypadat příští sezona NHL

Koronavirus nadělal v uplynulém ročníku NHL spoustu škod, a je jisté, že významně ovlivní i ten následující. Také proto zatím není známo, kdy přesně by se měla sezona 2020/2021 rozjet. Kromě debat o termínech probíhají horlivé diskuse nad formátem soutěže, který tentokrát může vypadat odlišně.

Dokonce víc odlišně, než si většina fanoušků dokáže představit.

Jedním z návrhů, jenž postupně proniká ze zákulisí, je nápad přeskupit pro příští ročník týmy tak, aby vznikla divize pouze pro kluby z Kanady. Naposledy o něm veřejně promluvil – ač docela nečekaně – vlastník Vegas Golden Knights Bill Foley, když nedávno odpovídal na otázky moderátora v rádiu KSHP.

Když měl Foley sdělit, co říká na to, že jejich nyní už bývalý zadák Nate Schmidt bude jako hráč Canucks proti Vegas často nastupovat (do Vancouveru zamířil v rámci výměny, pozn. autora), přispěchal se zajímavou odpovědí: „Jasně, ale Vancouver letos bude hrát v kanadské divizi,“ zaskočil moderátora i posluchače.

Kanada je na tom špatně

Důvod myšlenky oddělit (minimálně částečně) kanadské celky od amerických je prostý – hranice mezi Spojenými státy a Kanadou jsou zavřené a v následujících týdnech se rozhodně neotevřou.

„Jde o velké téma. Myslím, že do 1. ledna hranice zůstanou zavřené, jestli k jejich uvolnění vůbec dojde po tomto datu,“ měl jasno Foley.

„Kanada prochází z hlediska pandemie těžkým obdobím, v zemi přibývá nakažených a míří k dalším rozsáhlým opatřením. Například ve Winnipegu i Quebecu jsou na tom špatně. Takže myslím, že kanadské výběry NHL budou hrát vlastní divizi, nepocestují přes hranice,“ pokračoval pětasedmdesátiletý obchodník.

S podobnou myšlenku ostatně už na konci srpna přispěchal uznávaný novinář Elliotte Friedman ze Sportsnetu.

„Nevěřím, že by následující sezona NHL měla probíhat v bublině, hokejisté ani vlastníci klubů nic takového nechtějí. Jejich cílem je dostat na stadion aspoň nějaké diváky, i za cenu delšího čekání na start ligy. Myslím, že by se mohlo hrát a cestovat na zápas v rámci různých lokalit s tím, že by proběhlo více vzájemných utkání na stejném stadionu. Ano, mohlo by to na jeden rok znamenat zavedení kanadské divize,“ psal Friedman ve svém letním sloupku.

Přeskupí se všechny divize?

V tuto chvíli těžko odhadovat, jak by oddělení kanadský klubů do samostatné divize proběhlo. Existuje mnoho různých scénářů a řešení.

Soupeřily by týmy z Kanady celou sezonu pouze spolu, nebo by aspoň občas vyrazily k utkáním do Spojených států? Či snad pár měsíců počkají, budou nejprve nastupovat jen proti sobě, a teprve po zlepšení pandemické situace (třeba v březnu) svedou spoustu partií v Americe?

Těžko říct.

Nemluvě už o nutném přeskupení většiny divizí, protože například do Atlantické i Pacifické divize patří tři kanadské týmy. Promíchala by tato změna současnou podobu divizního uspořádání?

V nejbližších týdnech a měsících nás čeká řada zajímavých rozhodnutí, dění kolem NHL určitě bedlivě sledujte.

