Safin trénuje, chce začít doma. A co Gut? Návrat Jeníka zatím ve hře není

V tuzemských soutěžích by mohli začít sezonu další hokejisté, kteří jinak působí za Atlantikem. Ve hře je dočasný návrat Michala Guta, mladý útočník by měl zamířit do Chance ligy. Koncem měsíce by se rád zapojil také Ostap Safin (na snímku), naopak u Jana Jeníka přesun domů zatím moc reálně nevypadá.

„Situaci hráčů řešíme, u všech je trošku odlišná. Michal Gut by měl začít v Chance lize, dolaďujeme detaily a brzy bude jasno," říká na adresu bývalého útočníka Pirátů jeho agent Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services.

U účastníka loňského Hlinka Gretzky Cupu, jenž v uplynulém ročníku sehrál za americký Everett 51 utkání WHL s bilancí 13 branek a 23 nahrávek, by se nabízely starty za Chomutov. Ovšem jak známo, Severočeši přišli o prvoligovou licenci, osmnáctiletý rodák z Kadaně tedy zamíří ke konkurenci.

Otazníky panují kolem Ostapa Safina. Urostlý bojovník, kterého si v draftu NHL 2017 zamluvil Edmonton, v průběhu léta krátce trénoval na Spartě. Pak se zranil a nyní dohání manko. „Ostap bude brzy fit, odhaduji, že koncem měsíce by mohl hrát. Velmi rád by pokračoval v některém českém klubu, jeho angažmá budeme řešit," připomíná Sivek.

Účastník MS dvacetiletých 2018 strávil dva roky v kanadských juniorských týmech Saint John Sea Dogs a Halifax Mooseheads, devět zápasů AHL stihl za farmu Oilers. Uplynulou sezonu byl hráčem Wichita Thunder, v nižší zámořské ECHL absolovoval 56 zápasů, vstřelil 16 branek a přidal 19 asistencí.

Do vlasti se naopak nejspíš nevydá Jan Jeník. Progresivní útočník zaznamenal loni velký vzestup, sahal po prvním týmu Coyotes. Jenže na šampionátu dvacítek v Ostravě si vážně zranil koleno a zbytek ročníku promarodil. „Honza se vrací zpátky, po rehabilitaci trénuje a dělá maximum, aby byl brzy v maximální pohodě," informuje hráčův zástupce Sivek.

Kdyby byl Jeník fit, určitě by se hodil Liberci, kde juniorský reprezentant působil před odchodem za Atlantik. Vážný úraz ovšem situaci změnil a Jeníkův start nejspíš neumožní. „V tuto chvíli to nevypadá, ale uvidíme, jaký bude další vývoj. Nikdy neříkej nikdy. Honza je momentálně v Arizoně, kde naplno pracuje na návratu k hokeji," uzavírá Michal Sivek.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+