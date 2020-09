S Dallasem směle kráčí play off. Trenér Bowness by v klubu mohl pokračovat i po sezoně

Teď má v hlavě nejspíš úplně jiné myšlenky. Jeho Dallasu chybí jediná výhra, aby se probojoval až do finálové série o zisk Stanley Cupu. Když Rick Bowness Stars v prosinci převzal, tak si o takhle úspěšné sezoně mohl nechat zdát.

Pětašedesátiletý kouč na lavičce texaského celku nahradil Jima Montgomeryho. Dosavadní trenér Hvězd byl propuštěn za neprofesionální chování, zhruba o měsíc později pak otevřeně promluvil o závislosti na alkoholu.

„Když jsme to museli udělat, tak šlo všechno docela rychle. Museli jsme změnit trenéra a najednou začala pandemie. To Rickovi dalo šanci začít znovu a myslím, že teď sklízíme ovoce. Byl jsem velmi ohromen,“ řekl ve středu Sportsnetu generální manažer Jim Nill.

Bowness měl být záplatou, pod jejímž vedením dokončí mužstvo rozjetou sezonu a následně se vedení poohlédne po někom jiném. Jenže nyní to vypadá, že by nejstarší kouč v NHL mohl ve stejné roli pokračovat i nadále.

„Mluvili jsme o to, když mužstvo převzal. Řekli jsme si: 'Víš co? Povedeš nás v základní části a play off, a pak si sedneme a promluvíme.' Zasloužil si to a doufám, že chce být hlavním trenérem,“ vzpomínal Nill.

Dallas ve vyřazovacích bojích zdárně přešel přes Calgary a Colorado, aktuálně bojuje o účast ve finále proti Vegas Golden Knights. „Je to jeden z těch chlapů, pro které chcete vyhrát,“ pravil na Bownessovu adresu útočník Tyler Seguin.

Pozitivního vlivu na kabinu si všiml i generální manažer Nill. „Je důležité, jak hráči na trenéra a jeho rozhodnutí reagují. Vím, že Rick má jejich plnou podporu, a to je velmi důležité,“ zmínil.

„Jsem to zkrátka jen já a hráči. Takhle jsem trénoval vždycky. Nejsem jeden z těch, kteří označují trenéry za trenéry hráčů nebo naopak. Nevěřím na to. Jsem to jen já a dělám si to po svém,“ zakončil Bowness.

