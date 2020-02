Rychlejší než Gretzky, věrný jako Howe. Jak Ovečkin pádil za magickou sedmistovkou

Práskl do puku a hned věděl, že tohle je ta rána. Ta střela, kterou konečně dosáhne na gól číslo 700. Jako osmý hráč v dějinách NHL. Kotouč pleskl o tyčku a odrazil se za záda gólmana MacKenzieho Blackwooda. A Alex Ovečkin mohl začít slavit! "Konečně je to za mnou," pomyslel si. Poté co po vynechaném Utkání hvězd řádil jako černá ruka a za sedm zápasů dal 14 gólů, dlouho ostřeloval brány vskutku exkluzivní společnosti.

Sotva se černý projektil třepetal v síti, za Ovečkinem na led naskákali všichni hráči Washington Capitals.

Do jednoho věděli, jak výjimečného momentu byli svědky a jaký frajer je jejich kapitán. Hranici 700 gólů překonal v NHL naposledy před šesti lety Jaromír Jágr, v celých dějinách slavné soutěže seto povedlo už jen hrstce dalších.

Ovečkin se zařadil po bok Gretzkyho, Gordieho Howea, Jágra, Bretta Hulla, Marcela Dionnea, Phila Esposita a Mikea Gartnera. Co jméno, to synonymum pro báječného kanonýra.

Čtyřiatřicetiletému Rusovi kazila radost jen porážka 2:3 s New Jersey Devils, pátá ze sedmi duelů, nicméně jako správný lídr zavelel: "Věřím, že ta zdolaná sedmistovka nás inspiruje a začneme zase vítězit. teď potřebujeme sbírat body a čeká nás velký mač."

Stalo se, Ovečkin se se svými spoluhráči mohl v noci z neděle na pondělí těšit ze skalpu úhlavních rivalů - pittsburských Penguins.

700 branek dal v jednom mančaftu jako druhý hokejista v historii kanadsko-americké profiligy, napodobil Howea.

A ač si výjimečnou metu odškrtl o pět let starší než Gretzky (ten to zvládl v nejnižším věku ze všech, v 29 letech), zcela výjimečný je v rychlosti, s jakou se k číslu 700 prostřílel. Na sedmou stovku přesných tref v NHL potřeboval 155 mačů, to i sám "The Great One" musel na led vyjet vícekrát (169).

Dokonalá ukázka toho, že tahle ruská mašina má pořád dost páry, že?

Stále více lidí věří, že by se Ovečkin časem mohl prostřílet až na absolutní první místo v tabulce kanonýrů. Naposledy se ozval Jágr, který obdivuje touhu a zápal, s nimiž se prošedivělý snajpr žene za vítězstvím. To, že u toho sází góly, je prý spíše už bonus.

Ovečkin mu imponuje svou dominancí, především pak tím, že už osmkrát získal Maurice Richard Trophy. A králem střelců NHL se může i letos, byť má mírnou ztrátu na Austona Matthewse a výraznější na Davida Pastrňáka.

Je fascinující sledovat, jak zároveň soupeří s o generaci mladšími hvězdami a s ikonami dějin NHL. "Prostřílel jsem se opravdu do dobré společnosti, ale teď už je potřeba na to zapomenout a jít dál," soustředí se na honbu za dalším Stanley Cupem.

Vyhrát ho může po boku čtyř krajanů, do ruské party v hlavní městě USA nově přibyl Ilja Kovalčuk.

