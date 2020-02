Ruský car si podmaňuje New York. Šesťorkin táhne Rangers do play-off

Tým v přestavbě, který bude chtít především začlenit mladé hráče do sestavy. Rangers byli před sezonou z pochopitelných důvodů řazeni především do spodních pater tabulky, jenže jednadvacet zápasů do konce základní části je situace jiná.

Mužstvo z New Yorku aktuálně dělí čtyři body od pozic divokých karet ve Východní konferenci, které v tuto chvíli drží Hurricanes a Islanders.

Především aktuální forma Rangers je jedním slovem famózní. Jezdci dokázali vyhrát hned sedm z posledních osmi zápasů, na kontě již mají sedmdesát bodů a v tabulce jim nyní patří druhé místo za poslední divokou kartou.

Lví podíl na tomto postavení má brankář Igor Šesťorkin.

Mladý gólman, jenž má ve své sbírce i titul z KHL, si podmanil New York. Šesťorkin se stal prvním brankářem v historii organizace, který dokázal zvítězit v osmi z jeho prvních devíti zápasů v National Hockey League. Svůj rekord navíc posunul v posledním klání proti San Jose, v němž slavil už svou devátou výhru.

Právě v utkání proti Sharks byl Rus jednou z nejvíce klíčových osobností na ledě. Talentovaný brankář kryl čtyřiačtyřicet střeleckých pokusů Žraloků, recept na něj našel jen veterán Joe Thornton, který jej překonal dvakrát.

Příznivci Rangers na sociálních sítích, ale přímo také v Madison Square Garden ze svého nového miláčka šílí. Během první dvacetiminutovky ujížděl na Šesťorkina ve vlastním Evander Kane, jenže svým bekhendovým blafákem nepochodil. Naopak po fantastickém zákroku lapačkou znělo celou halou jméno „IGOR“.

Po deseti startech v nejslavnější hokejové lize světa se pyšní 94% úspěšností zákroků a průměrem 2,23 branek na zápas. Je tedy třeba uznat, že do rychlíku NHL naskočil v obrovském stylu.

Ruský car sesadil z trůnu švédského krále. Rangers jsou z výkonů čtyřiadvacetiletého moskevského rodáka unešeni, Šesťorkin si dokonce za tak krátkou dobu stihl vybojovat post jedničky a vytlačit jak legendárního Henrika Lundqvista, tak krajana Alexandara Georgieva, s jehož jménem se skloňuje výměna.

Jedničkou týmu ho jmenoval hlavní trenér David Quinn. „Chcete dát všem šanci a vidět, jak to ustojí. Všichni měli stejnou šanci, ale prostě cítím, že Igor měl nejlepší vliv,“ chválil svého svěřence lodivod Rangers.

Na ruském zelenáči nyní leží těžký úkol – udržet svou formu co možná nejdéle a postarat se o překvapivý postup Jezdců do vyřazovací části.

