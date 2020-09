Rozjetá Tampa usiluje o mečbol. Zastaví Islanders Kučerova a spol.?

Začátek víkendu zpříjemní příznivcům nejlepší hokejové ligy světa další utkání konferenčního finále. Lightning a Islanders čeká už třetí střetnutí, po němž mohou být hokejisté Tampy jednou bruslí ve finále.

02:00 New York Islanders – Tampa Bay Lightning

Stav série: 0 – 2

Velice důležité utkání pro Islanders.

Svěřenci Barryho Trotze jsou si dobře vědomi, že v noci na sobotu nemohou zaváhat. Výhra by totiž Tampě Bay přihrála mečbol, zatímco Ostrované by museli otáčet stav 0:3 na zápasy, což se jeví jako téměř nemožný úkol.

Islanders se poučili z úvodního debaklu 2:8, ve druhém střetnutí již pracovala defenzíva o poznání lépe. Mezi tři tyče se vrátil Semjon Varlamov, jenž pochytal devatenáct z jednadvaceti pokusů.

Ostrovany však musí mrzet především druhá branka soupeře. Do třetí třetiny šly oba celky za vyrovnaného stavu, který vydržel až do 60. minuty. Pouhých devět vteřin před sirénou totiž rozhodl o vítězství Blesků Nikita Kučerov.

Tampa půjde do třetího střetnutí s vidinou mečbolu, trenér Cooper však nebude kromě dlouhodobě zraněného kanonýra Stamkose počítat ani s útočníkem Alexem Killornem. Třicetiletý Kanaďan dostal za zákrok na Brocka Nelsona stopku na jeden zápas.

Opravdu citlivou ztrátou by ale byla především absence Braydena Pointa. Nejproduktivnější hráč Bolts v letošní vyřazovací části nedohrál druhé vzájemné klání a nad jeho startem visí otazník.

Na newyorské ztrátě by žádné ztráty počítat neměli, otřesený Brock Nelson by měl podle posledních zpráv do třetího duelu zasáhnout.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+