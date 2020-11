Rekord? Marleau má v kapse tajný fígl

Když Patrick Marleau v říjnu podepsal jednoletý kontrakt se San Jose, všem bylo jasné, že primárním cílem kanadského veterána bude kromě zisku Stanley Cupu jediné. Překonat historický rekord v odehraných zápasech v NHL. Začátek sezony je stále v nedohlednu – a s tím i dorovnání rekordu. Jak se s tím Marleau smiřuje?

„Jediné, co chci, je dostat se zpátky do zajetých kolejí a začít hrát,“ řekl jednoznačně pro NBC. „Samozřejmě to musí být za správných okolností a tak, abychom byli všichni v bezpečí.“

Svůj čas Marleau nyní tráví s rodinou v Kalifornii. A dle svých slov je tak třikrát týdně na ledě s několika spoluhráči, aby se alespoň protáhl.

Marleau řekl, že je pravidelně informován hráčskou asociací o tom, jak to vypadá s novou sezonou. Je rád, že občas slyší pozitiva, nicméně není hloupý a vnímá realitu. Na mysl tak přijdou pochybnosti, kdy se začne. A jestli vůbec.

„Je těžké nepřemýšlet nad tím, jak to bude. Ve hře je strašně moc možností,“ připustil pochyby.

Již na začátku jsme zmínili jeho touhu po rekordu. K tomu, aby dorovnal Gordieho Howea, mu chybí odehrát 45 utkání. V současnosti je totiž na metě 1 723 zápasů.

O jeho odhodlanosti svědčí i fakt, že prostě bude hrát. I kdyby se pokazilo, co mohlo, a sezona třeba začala až v létě.

„I když se start sezony posune, pořád si budu na NHL věřit,“ řekl jednoznačně. „Budu fit, snažím se pořád bruslit. A dokud budu bruslit, nemám se čeho bát. I kdyby nastal ten nejhorší scénář.“

Marleau má totiž jeden recept na hokejovou dlouhověkost.

„Když je druhá přestávka, svleču se, rychle skočím do sprchy a pak na chvilku do ledové vany. Pěkně to prožene krev,“ říká legenda Sharks.

Dvojnásobný mistr světa ještě dodal: „Když pak jdu na třetí třetinu, cítím se jednoduše skvěle. Vlastně si připadám, jak kdyby zápas teprve začínal.“

Co myslíte, kolik zápasů na své konto ještě Marleau přidá?

Share on Google+