Radulov a Chudobin. Hvězdy z východu táhnou Dallas do finále

Před čtyřmi lety se vracel za Atlantik s pověstí potížisty a nespolehlivého flamendra. Všechny ujišťoval, že s věkem zmoudřel, zklidnila ho rodina. Syn Makar vnesl do jeho chování prvky odpovědnosti. „Stárnu. A vím, že se o sebe musím starat, abych byl v kondici každý den. Vím, jak na to,“ dušoval se po podpisu s Montrealem.

Jako superhvězda KHL by asi v Rusku mohl žádat víc než 5,75 miliónu, které mu dali v prvním roce Habs. Čistý příjem by doma navíc navýšily nižší daně. Tušil, že investice v podobě platového krůčku zpět se vyplatí. O rok později už mu Dallas nabídnul pětiletou jistotu za 31,25 mil. dolarů a generální manažer Canadiens rozmrzele glosoval: „Jestli chcete věrnost, kupte si psa.“

Dnes je Radulov dallaským tiskem označován za nejlepší akvizici posledních let. „Nejlepší volný agent Stars éry Jima Nilla rozhodl prodloužení třetího zápasu,“ křičí titulek Star-Telegram.

Po celé tři roky patřil k nejproduktivnějším hráčům Dallasu, výkonnostně na úrovni týmových hvězd Jamieho Benna nebo Tylera Seguina, jimž je ale tradičně věnována větší pozornost. „Jedním z důvodů, proč je Jim Nill finalistou ceny pro generálního manažera roku, je pětiletý podpis Radulova z července 2017 a příchod brankáře Antona Chudobina,“ podotýká místní list.

V play off zatím bodově nezáří, pár důležitých gólů ale dal. V 19 duelech jich bylo osm, což je s Joe Pavelskim a Denisem Gurjanovem nejlepší střelecká vizitka v mužstvu. Ten poslední v první minutě prodloužení čtvrtečního utkání s Las Vegas. „Vlétl jsem do pásma, zavřel oči a vystřelil,“ popisoval svůj okamžik čtyřiatřicetiletý Rus.

„Ne, vážně. Oči jsem nezavřel,“ culil se. „Je to dobrý brankář. Nebylo tam moc místa. Měl jsem štěstí, že jsem to trefil,“ dodal ke své třetí trefě v prodloužení play off v kariéře.

Jedním dechem je třeba zmínit také zásluhy dalšího Rusa v kabině Stars. Za to, že byli i po šedesáté minutě ještě vůbec ve hře, vděčili spoluhráči především Antonu Chudobinovi. Pochytal dohromady 38 střel, o patnáct víc než Robin Lehner v brance soupeře. Poměr 40:23 je dostatečně výmluvný. Ve třetí třetině to bylo dokonce 18:4 pro poražené!

„Bez ‚Doba‘ bychom se dnes nikam nedostali. Neskutečné představení,“ vyzdvihl výkon svého gólmana kapitán Jamie Benn.

Dallas zatím nevypadá v sérii výrazně lépe, nicméně po třech utkáních vede 2:1. Nejlepší týmy základní části ze západu St. Louis i Colorado jsou mimo hru. Stars se chopili příležitosti, kterou dala všem přerušená sezóna, a derou se do absolutního finále. Pokud uspějí, zahrají si o Stanley Cup po dvaceti letech. Po titulu v roce 1999 padli o rok později s New Jersey 2:4.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+