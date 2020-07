Pytlík o hvězdách: Jsou to lidé jako já. A draft? Bylo by fajn jít do tepla

S průměrem téměř bodu na zápas se loni zařadil mezi nejvýraznější české zástupce v kanadských juniorkách. Za normálních okolností by teď už práva na Jaromíra Pytlíka patřila některé z organizací NHL, místo toho si ale talentovaný útočník musí ještě počkat.

Draft nejslavnější soutěže je totiž zatím stále v nedohlednu a možná ještě několik měsíců budou moci odborníci pouze spekulovat, jak vysoko Pytlíkovo jméno zazní. Svými výkony v Sault. Ste Marie každopádně zabojoval o velkou pozornost. Bylo by překvapením, pokud by nepřišel na řadu ve druhém či třetím kole.

Z bažanta se totiž v týmu Greyhounds vyrýsoval mezi tahouny, navíc mu po juniorském šampionátu pomohl příchod krajana Nicka Malíka. Před náhlým ukončením sezony nasbíral v 56 utkáních Ontario Hockey League 50 kanadských bodů (22+28).

A i když mu snahy o vylepšení pozice zhatil koronavirus, situaci vzal hodně pozitivně. O to víc času měl na své blízké i na trénink v tátově akademii v Telči. „Chodíme na led s Martinem Nečasem nebo Zohorňákama. Je super, že jsem pořád v kondičce a nevypadnu z toho,“ líčí osmnáctiletý útočník.

To máte na trénink dobré sparingpartnery.

Jo jo. My děláme každý svoji suchou, ale na ledy chodíme vždycky v úterý a čtvrtek ve větší skupině. Zlepšujeme se a hrajeme i různé hry. Zahrát si třeba proti Nečimu, to je prostě super.

Jak si proti němu stojíte?

Nebudu vám kecat, asi je lepší hrát v zápase s ním než proti němu (směje se).

Jak vás mrzel předčasný konec minulé sezony?

Byla to škoda, náš tým byl bod od play off. Věříl jsem, že bychom to ještě udělali a zahráli si play off, ale místo toho jsme s Nickem Malíkem letěli domů. Nechodil jsem ani k babičce, abych ji náhodou nenakazil, kdybych to (koronavirus) měl. Dal jsem si volno, užíval jsem si rodiny a pak jsem zase začal trénovat.

Bylo to složité období na hlavu?

Je pravda, že kdybychom ještě hráli, mohli jsme se víc ukázat před draftem. Třeba by se nám něco povedlo a vidělo by to hodně skautů, což by bylo super. Ale zase na druhou stranu, prostě si všichni odpočinuli, i příroda, a dali se zase nějak do klidu. Neberu ten koronavirus negativně. Byl jsem doma, trénoval jsem, měl jsem k dispozici led. Takže beru pozitivně, že jsem na sobě mohl makat a zlepšovat se.

K draftu jste ve druhé polovině sezony už hodně vzhlížel?

Jasně že hráč, který jde na draft, to bere trochu vážněji. Ale snažil jsem se na to moc nekoukat a hrát každý zápas, jak kdyby nic. Chtěl jsem pokaždé udělat co nejlepší výsledek.

Stejně už ale víte, že vás mají dávno načteného. A jestli se v zápase dva měsíce před draftem nějak předvedete, nebo ne, není úplně zásadní... Nemám pravdu?

Jo, v Kanadě to všechno objíždějí. Měl jsem dokonce pohovory s každým týmem NHL. Byl jsem strašně rád, že o mě vědí a zajímají se. Jak jsem s nimi mluvil, tak mě to trošku uklidnilo a nebál jsem se, že bych na draftu nebyl.

Měl jste tedy ze zájmu týmů dobrý pocit?

Já mám z pohovorů dobrý pocit vždycky. Ze začátku jsem byl nervózní, protože je něco jiného, když mluvíš anglicky. Bojíš se, že jim nebudeš rozumět otázku a pak nebudeš vědět, jak odpovědět... Ale po prvních dvou pohovorech to úplně přešlo. Snažím se být takový, jaký prostě jsem. A buď se jim budu líbit, nebo ne.

Dovedu si představit, že pak už se otázky hodně opakovaly.

Musím říct, že každý tým tam třeba má dvě tři jiné otázky, ale jinak je to úplně to samé. Jaký jsi hráč, jak sám sebe vidíš, co přineseš týmu, když tě vydraftuje, a takové otázky.

A viděl jste u některých klubů větší zájem? Nebo byste vy někam obzvlášť chtěl?

Ty jo, já jsem nad tím nepřemýšlel. Oni se mě i ptají, do jakého týmu bych chtěl jít, ale asi mi na tom nezáleží. Tým, který mě vezme, pro mě bude na prvním místě a budu za něj rád. Akorát by možná bylo fajn jít do nějakého města, kde bude větší teplo (směje se).

Neměl jste v pokojíčku plakát nějakého týmu?

Měl jsem v pokoji vždycky vylepeného Alexandra Ovečkina z Washingtonu, protože to je skvělý hráč. Teďka moji bráchové mají v pokojíčku samé McDavidy a nevím, koho ještě... Jarda Jágr tam taky jednou byl. Ale nemám to tak, že bych byl blázen do nějakého týmu.

A představy o své pozici na draftu máte?

Co většinou vidím odhady, tak jsem ve druhém kole. Ale snažím se na to nekoukat a pokaždé hrát to, co umím. Uvidíme, jak to všechno dopadne.

Jaký jste vůbec v uplynulé sezoně měli v Sault Ste. Marie tým?

Měli jsme samé mladé hráče. Před rokem jsem hrál s Morganem Frostem a Barrettem Haytonem, a ti byli pomalu nejlepší z celé ligy. Bylo úplně skvělé, že mě všechno naučili a ukázali mi, jak to tam chodí. Ale pak všichni odešli a přišli nováčci. Teď až půjdeme do příští sezony, vlastně nám nikdo z týmu ani neodejde. Takže bychom měli být ještě lepší než tenhle rok.

Byl jste hodně rád, že jste tam měl od mistrovství světa dvacítek parťáka Nicka Malíka?

Musím říct, že jsem byl fakt rád! Dělali jsme ty české vtipy, kterým oni moc nerozumí, a bavili jsme se česky, takže jsem to aspoň nezapomněl. Prostě jsme si užívali.

Teď jste byl najednou vy tím učitelem, a nemyslím hokejovým...

Jo, já jsem ho vzal do kabiny a každému představil. Šli jsme spolu prvně na led, aby se mohl rozstřílet po tom dlouhém letu a tak. Ukázal jsem mu zimák a všechno. On anglicky umí, takže se domluvil i sám, ale když něco potřeboval, tak jsem mu vždycky pomohl.

Brzo po šampionátu jste si zahrál CHL Top Prospects Game po boku dalších nadějí letošního draftu. Jaké to bylo?

Byl to super zážitek, jak na to teď vzpomínám. Ze začátku jsem byl nervózní, že tam budu trochu sám. Přiletěli jsme s naším kapitánem Ryanem O'Rourkem do Toronta, kde jsme se sešli se všemi kluky, a oni se už navzájem znali. Snažil jsem se s nimi ale bavit a nakonec jsem byl na pokoji se slovenským gólmanem Samuelem Hlavajem, takže jsme mluvili naším jazykem a strašně jsme si to užívali.

View this post on Instagram Great experience thanks @chlhockey A post shared by Jaromir Pytlik (@jaromirpytlik_) onJan 18, 2020 at 8:43am PST

Co všechno vlastně akce obnášela?

Měli jsme tréninky, kde jsme něco potrénovali a zahráli si, pak testy na suché i na ledě. Jezdili jsme pozadu, popředu, na čas a takové věci... A pak jsme měli zápas. To bylo něco výjimečného, co se jen tak neděje. Já jsem hrál v lajně s Perfettim, který má být na draftu hodně vysoko. V kabině jsme měli Lafrenièra, což je stejný kluk jako my, ale bude asi jedničkou draftu, takže bylo skvělé ho vidět.

Nakopl vás osobní zážitek k tomu, abyste se těm nejlepším ještě přiblížil?

Já jsem byl strašně rád, že jsem mohl ty kluky osobně poznat, jací to jsou lidé a co dělají. Vlastně jsem zjistil, že jsou podobní jako já. To bylo super. Udělal jsem si tam i nějaké nové kámoše.

Které?

Bavili jsme se s Byfieldem nebo tím Perfettim. Ale i všichni v týmu. Zahráli jsme si fotbal a tak, vzali mě super.

Jaké máte další vyhlídky, když nevíte, co bude a kdy to bude?

Abych pravdu řekl, tak jsem možná trochu nervózní, ale ne moc. Bylo by blbé, kdyby neotevřeli hranice a nehráli bychom delší dobu. Asi bychom museli naskočit někam do české ligy. Ale já prostě doufám, že se to uklidní a otevřou se hranice, my tam poletíme a bude draft.

Máte připravenou záložní variantu, jako říkal třeba Ivan Ivan, který je předběžně dohodnutý ve Vítkovicích?

Já nemám ještě nic domluveného. Pořád věřím, že to otevřou a poletím tam. Kdyby se čas krátil, začal bych řešit, že bych tady třeba zůstal.

A jak moc vám vadilo, že draft posunuli až na konec odložené sezony NHL? Jinak už byste ho měl za sebou...

Já to ani nevnímám. Je ale pravda, že pokud to proběhne po internetu, nebude to takový zážitek jako být tam osobně a užívat si každou minutu. Měli jsme tam letět a zažít celou atmosféru, tu halu, když tě vydraftují, fotky a všechno možné... Asi by to byl super zážitek do života.

