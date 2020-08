Puljujärvi podepsal smlouvu ve Finsku, vyloučen není ani návrat do NHL

Sága kolem talentovaného finského rebela Jesseho Puljujärviho, který před letošním ročníkem opustil NHL a vydal se do rodné země, nabrala novou kapitolu. Dvaadvacetiletý útočník podepsal v Kärpätu novou roční smlouvu, ale jeho návrat do nejlepší ligy světa není vyloučen.

Byl to celkem šok, když se jeden z nejnadějnějších hráčů v organizaci Oilers rozhodl opustit kanadsko-americkou soutěž a vrátit se domů. Volba to špatná nakonec nebyla, Puljujärvi se v domovině blýskl třiapadesáti kanadskými body v základní části a umístil se na čtvrté místě bodování Liigy.

Ve středu oznámil osminásobný finský mistr, že s nimi Puljujärvi prodloužil smlouvu o jeden další rok, návrat do NHL ale ovšem vyloučen není a sám útočník nevylučuje, že by dal druhou šanci Olejářům. Ve smlouvě má totiž klauzuli, která by jej pustila do ročníku 2020/21. Práva nadále vlastní Edmonton Oilers.

„Nikdy nemůžete říct ne,“ pronesl Jesse Puljujärvi minulý týden pro finská média v otázce návratu do NHL. „Dospěl jsem a vidím věci trochu jinak. V Edmontonu je nový generální manažer i trenér a budují vítězný tým. Je možné, že budu opět součástí týmu,“ dodal mladý Fin.

Jesse Puljujärvi byl draftován v roce 2016 a byl považován za jednoho z největších generačních talentů. Nakročeno měl skvěle, vždyť vyhrál bodování juniorského šampionátu a smazal například rekordy Jaromíra Jágra. V NHL nastoupil do 139 utkání a připsal si pouhých 37 kanadských bodů. Ve své poslední sezóně odehrál necelých padesát utkání, ve kterých měl pouze devět bodů.

