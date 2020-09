Puljujärvi? Kdepak, Edmonton loví posilu v Číně

Edmontonu se sice letos podařilo postoupit do play-off, ovšem skončil hned v kvalifikačním kole ve čtyřech zápasech na holích Chicaga. Parta okolo velikánů McDavida s Draisaitlem se tak musí vyrovnat s dalším zklamáním. Fanoušci byli nedočkaví, jak se vyvine situace s Finem Puljujärvim, namísto toho Oilers s velkou pravděpodobností podepíší Adama Cracknella z Kunlunu.

Adam Cracknell není žádný rychlík k McDavidovi, což ovšem nevylučuje fakt, že ho vedle něj trenér Oilers nenasadí. Když může Kassian, proč by nemohl také Cracknell.

Ten by přišel po roční zastávce v čínském Kunlunu, kam před sezónou přestoupil z Anaheimu. Za tým hrající KHL, kterému dělal alternativního kapitána, posbíral 24 bodů (10+14) v 52 zápasech.

Cracknell byl draftován v roce 2004 až v devátém kole Calgary Flames a v NHL si zahrál za St. Louis, Columbus, Vancouver, Edmonton, Dallas, New York Rangers a Anaheim. Za devět sezón v nejlepší lize světa ovšem odehrál pouze 210 zápasů se ziskem 43 bodů.

Rozhodně se tak nejedná o hráče, který by klub vytáhl ke Stanley Cupu, ovšem i takoví borci jsou potřeba. Pokud se potvrdí spekulace a s Edmontonem podepíše smlouvu, měl by hrát převážně na farmě u Condors a být hlavním kandidátem na povolání do hlavního týmu. I tam se bude ale pohybovat maximálně ve třetí a čtvrté útočné řadě.

