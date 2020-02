Půl druhé tisícovky v NHL, tisícovka v Bostonu. NHL se klaněla Chárovi

To jubileum oslavil už v listopadu, aplaudoval mu při něm zaplněný Bell Centre. Montreal sice patří k největším rivalům Bostonu, fanoušci ale v ten moment zapomněli na staré sváry a Zdeno Chárovi za 1500 zápasů v NHL uctivě zatleskali. O pár měsíců později přibyl další milník, slovenský obr odehrál 1000. duel coby kapitán Bruins. Dost důvodů poklonit se legendě oficiálně.

Před utkáním s Arizonou proběhlo v TD Garden na kostce nad ledem video se zdravicemi největších osobností ligy. „Gratulace, ohromné číslo. Přeju ti hodně štěstí, hraj dál,“ vzkázal Alexandr Ovečkin. „Jsi jeden z největších lídrů, skvělý kapitán,“ hlásili unisono Jonathan Toews, Ryan Getzlaf, Mark Giordano, Steven Stamkos, Shea Weber, Anže Kopitar a další.

Přizván byl také Nicklas Lidström, jenž dávno nehraje. Nebo generální manažer Bruins Don Sweeney. Plejáda kapitánů a hokejových osobností přála nejstaršímu a nejdéle sloužícímu kapitánovi NHL. V prostřihu šlo video, kde Chára předvádí svou fyzickou zdatnost. V počtu shybů nemá v kabině Bostonu konkurenci.

Půl druhé tisícovky utkání neodehrál v NHL ani Wayne Gretzky. V historické tabulce je trenčínský rodák s 1539 zápasy aktuálně osmnáctý, z aktivních borců je za Patrickem Marleauem (1708) a Joe Thorntonem (1621) třetí.

Kapitánem Medvědů byl jmenován coby devětadvacetiletý hned po svém prvním tréninkovém kempu v Bostonu, na začátku listopadu 2006. Céčko dostal na prsa jako třetí Slovák v historii, před ním ho nosili v NHL jen Peter Šťastný v Quebecu (1985-90) a Stan Mikita v Chicagu (1975-77).

Hráčský agent Jaromír Henyš kdysi na Nova Sport vzpomínal, jak ho Zdeno Chára prosil, že když jej dostane do NHL, koupí mu nový mercedes. Nakonec je z toho parádní kariéra pro hráče, který byl s ohledem na svou výšku při vstupu do ligy považován spíš za atrakci.

Nezbytným předzápasovým proslovům přihlížela z koberce celá hráčova rodina. „Dnes slavíme neuvěřitelný výkon 1500 odehraných zápasů, ale možná ještě důležitější je tisícovka utkání jako kapitána Bostonu Bruins. Od svého příchodu k Bruins se ‚Z‘ stal jedním z nejlepších hráčů vůbec, kteří oblékali barvy ‚black and gold‘, a jedním z nejdominantnějších obránců, které tahle hra spatřila. Za čtrnáct sezón získal Norris Trophy, Mark Messier Leadership Award, mraky účastí v play off a na All Stars a samozřejmě dovedl Bruins k titulu 2011.“

Gratulanty a předávači darů byli Chárovi nejzkušenější spoluhráči – Patrice Bergeron, David Krejčí a Brad Marchand. Výkony slovenského beka vyniknou ještě více, jsou-li zasazeny do kontextu tradiční organizace, kterou Boston je. Klubový archiv zdobí jména Bobby Orr, Phil Esposito, Johnny Bucyk nebo Ray Bourque. Žádný z nich neodehrál v NHL 1539 zápasů.

Chárovi bude 18. března 43 let. Při jeho vstupu do slavné ligy 9. listopadu 1997 nebylo 116 současných hráčů NHL vůbec na světě. V historii National Hockey League vydrželi hrát výrazněji za hranici 43 let jen tři obránci - Tim Horton (44 let, 39 dnů), Doug Harvey (44 let, 100 dnů) a Chris Chelios (48 let, 71 dnů). Velmi těsně ji překonal i Allan Stanley (43 let a 35 dnů).

